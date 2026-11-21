תאגיד המידור הציבורי: איך הפך "כאן" במימון כספי ציבור לזרוע של מחנה השמאל?

מתקפה חריפה נגד תאגיד השידור הציבורי כאן 11 שודרה בערוץ i24NEWS, בכתבה של אושי דרמן שעסקה בעימות בין התאגיד לעיתונאית אילה חסון ובטענות להיעדר גיוון דעות בשידוריו.

הכתבה, שנשאה את הכותרת "איך הפך תאגיד השידור 'הציבורי' לזרוע תקשורתית שמשרתת מחנה אחד?", עסקה בטענות ליחס שונה כלפי אנשי תקשורת המזוהים עם הימין והשמאל.

"הפיצוץ של תאגיד השידור הציבורי עם אילה חסון פתח בשבוע האחרון גל של ביקורות על מנהליו", נכתב באתר i24NEWS. "הקול היחיד שמזוהה עם הימין - הושתק. הערוץ, שממומן בכ-900 מיליון שקלים מכספי ציבור, לא יכול היה לסבול ריבוי קולות וגיוון דעות".

ב-i24NEWS מתחו ביקורת גם על מה שהציגו כיחס סלחני להתבטאויות מצד שמאל: "התבטאויות בוטות ומסיתות משמאל פחות הפריעו להם כנראה".

את המתקפה סיכם הערוץ בשאלה כיצד הפך, לטענתו, תאגיד השידור הציבורי ל"תאגיד המידור" ול"זרוע תקשורתית ארוכה שמשרתת מחנה אחד - השמאל".

מנגד, העיתונאי דוד ורטהיים, שהשתתף בכתבה, תקף בחריפות את הטענות להיעדר גיוון בשידורי התאגיד. לדבריו, מאחורי הדרישה לגיוון עומדים בעיקר גורמים פוליטיים המבקשים להגדיל את נוכחותם של תומכי ראש הממשלה בנימין נתניהו באמצעי התקשורת.

"'גיוון' הפכה להיות מילה מכובסת של הכת בנוגע להכנסת ביביסטים למערכות", כתב ורטהיים. "הרי לא מפריע להם שאין כמעט ערבים או אתיופיים בפאנלים או ייצוג שווה לנשים. על שמאל אני בכלל לא מדבר. בפועל, מה שהם רוצים זה עוד תומכי נתניהו".

ורטהיים דחה גם את הטענה להיעדר גיוון בתאגיד, והצביע על שורת אנשי תקשורת בעלי עמדות שונות המועסקים בו. בין היתר הזכיר את קלמן ליבסקינד, זאב קם, מזל מועלם, מנדי גרוזמן, אלי ביתאן, קותי סבג ומאיה בצלאל, וכן את סולימן מסוודה, שעבד בתאגיד עד לאחרונה.