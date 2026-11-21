אומר שהחיינו באדיבות

מעמד מרגש התקיים בקיבוץ שעלבים לרגל יום הולדתו ה-100 של ד"ר משה זקס, ממקימי הקיבוץ וחותנו של הרב אהד טהרלב, שציין את המאורע החגיגי בהישג תורני מיוחד: סיום הש"ס בפעם העשירית בחייו.

זקס, דוקטור לבוטניקה ואגרונום במקצועו, נמנה עם מייסדי המכון לחקר החקלאות על פי התורה, העוסק בחיבור שבין עולם המחקר החקלאי לבין ההלכה היהודית.

לצד פעילותו המקצועית והמחקרית לאורך השנים, המשיך זקס להתמיד בלימוד התורה, וכעת, עם הגיעו לגיל מאה, זכה להשלים את לימוד התלמוד הבבלי בפעם העשירית.

במהלך החגיגה נשא זקס דברים בפני המשתתפים ופתח את דבריו באמירת ברכת "שהחיינו" על בגד, תוך שהוא מסביר את משמעותה האישית של הברכה עבורו.

"ברכת שהחיינו על בגד כדי להודות להקב"ה על החסד הגדול שעשה עמדי מגיל בגרות ועד היום", אמר זקס בהתרגשות.

חגיגת יום הולדתו המאה, לצד סיום הש"ס העשירי, ביטאה את מסכת חייו המשלבת התיישבות, חקלאות, מחקר תורני והתמדה בלימוד התורה.

על המעמד המיוחד ניתן לומר את הפסוק מספר תהילים: "עוד ינובון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו".

לאורך השנים היה בשיח עם כל גדולי ישראל ובהם החזון איש, הרב שלמה זלמן אורבך והרב אלישיב. הוא נלחם על קיום שמיטה כהלכתה.