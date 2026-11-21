אילה חסון בדמעות: אותי לא ישתיקו גלי ישראל

העיתונאית אילה חסון הודיעה הערב (מוצאי שבת) כי החליטה להצטרף לערוץ 14, לאחר עזיבתה את תאגיד השידור הציבורי כאן 11. בהודעה שפרסמה לצופים הסבירה את השיקולים שהובילו להחלטתה, מתחה ביקורת חריפה על התנהלות התאגיד והבהירה כי בכוונתה להמשיך בדרכה העיתונאית ללא פשרות.

"מיד כשהודעתי על עזיבתי את התאגיד, קיבלתי מספר הצעות עבודה, שקלתי שתיים מהן בכובד ראש", כתבה חסון. לדבריה, ההחלטה לא התקבלה על בסיס שיקולים כלכליים או נוחות אישית, אלא מתוך בחינה של המציאות הציבורית והתקשורתית בישראל.

"לאור הנסיבות שבהן סיימתי את עבודתי בתאגיד, האולטימטום חסר התקדים שהציבו בפניי, הניסיון לפגוע בי, בחופש העיתונאי שלי ובחופש הביטוי של ציבור גדול בעם ישראל, החלטתי כי במערך השיקולים שלי היכן לשדר לא יכולים להכריע רק שיקולים של נוחות אישית או שיקולים כלכליים", הסבירה.

חסון הוסיפה כי ההחלטה התקבלה על רקע מה שתיארה כניסיונות להשתיק קולות בציבור הישראלי. "בימים שיש כוונות מוצהרות להשתיק ציבור גדול, ובמיוחד בימים אלה שבהם נקרעו לא מעט מסכות, בחרתי בערוץ 14".

בהמשך הדגישה כי המעבר לערוץ החדש לא ישנה את עקרונותיה המקצועיים. "בכל מקום שאהיה בו, אגיע עם אותו סט ערכים ועם אותה מחויבות לציבור. איש לא יכתיב לי ולא ישתיק אותי".

חסון התייחסה גם לתקופת עבודתה בתאגיד והדגישה את הישגיה העיתונאיים, ובראשם חשיפת מסמך "חומת יריחו", שבו פורטה תוכנית הפלישה של חמאס לישראל, כפי שהוצגה לראש אמ"ן לשעבר אהרון חליוה.

"אני עוזבת את התאגיד בגו זקוף, כשמאחוריי שורה של הישגים עיתונאיים", כתבה. "הבאתי צפייה, רלוונטיות, סדר יום ושיח לשידור הציבורי".

לצד הביקורת על התאגיד, חסון הקדישה חלק מהודעתה לפרידה מעמיתיה לעבודה. היא הודתה לצוותי מהדורות השבת והשעה שבע, לעורכים אוהד ומוטי, לתחקירנים, לאנשי האולפן, לצלמים, לבמאים, לטכנאים וליתר העובדים שליוו אותה לאורך השנים.

"ההקלה של עזיבת התאגיד מהולה גם בעצב. אני נפרדת מאנשים יקרים שאהבתי לעבוד איתם", כתבה, והוסיפה כי תשמח להמשיך לעבוד עם הפאנליסטים שליוו אותה.

בסיום הודעתה הודתה חסון לציבור על התמיכה שקיבלה מאז ההודעה על עזיבתה והבהירה כי כבר במהלך השבוע הקרוב תשוב לשדר, הפעם בערוץ 14.

"אני מתחילה במקום חדש, אך עם אותה תחושת שליחות גדולה וכובד האחריות שמלווים אותי מתחילת דרכי העיתונאית ועד היום. יש לי מחויבות אחת בלבד: לכם הצופות והצופים, הציבור".

את הודעתה חתמה במילים: "תודה לעם ישראל על התמיכה והפרגון, זה ריגש אותי מאוד. ניפגש כבר השבוע, עכשיו 14. ואל תשכחו, אין לנו ארץ אחרת".