רשויות הביטחון בארצות הברית הפיצו אזהרה לחברות תעופה ולנמלי תעופה ברחבי המדינה, בעקבות קריאות של גורמים המזוהים עם ארגון הטרור אל-קאעידה לבצע פיגועים בהשראת ניסיון חטיפת מטוס פליי-דובאי שהיה בדרכו לתל אביב בספטמבר האחרון. כך דיווחה רשת CNN.

על פי הדיווח, ביום חמישי העבירו הבולשת הפדרלית (FBI), המשרד לביטחון המולדת (DHS) ומנהל ביטחון התחבורה האמריקני (TSA) מסמך משותף לחברות תעופה, למפעילי מטענים אוויריים ולנמלי תעופה, ובו התרעה מפני מסרים שהופצו לאחרונה על ידי פעילים ותומכים של אל-קאעידה.

במסמך, שהגיע לידי CNN, נכתב כי גורמים המזוהים עם ארגון הטרור שיבחו את ניסיון חטיפת המטוס וקראו לבצע מתקפות דומות נגד מטרות אמריקניות, ישראליות ויהודיות. חלק מהמסרים אף הציגו את ניסיון הפיגוע כדוגמה לדרך שבה ניתן לעקוף את מערכות האבטחה של התעופה האזרחית.

במערכת הביטחון האמריקנית חוששים כי הקריאות הללו עלולות לעודד פעילים המזוהים עם ארגוני טרור לנצל את הגישה למטוסים ולמתקני תעופה לצורך ביצוע פיגועים.

האזהרה מתייחסת לאירוע החמור שהתרחש ב-30 בספטמבר בטיסת פליי-דובאי FZ1073, שהמריאה מדובאי לתל אביב. במהלך הטיסה תקף טייס המשנה, אזרח עומאן, את הקברניט באמצעות גרזן בתא הטייס, בניסיון להשתלט על המטוס ולגרום להתרסקותו. המטוס צלל כ-14 אלף רגל בתוך פחות מחצי דקה. הקברניט, שנפצע בתקיפה, נאבק בטייס המשנה, ובהמשך הצליחו נוסעים ואנשי צוות להיכנס לתא הטייס ולהשתלט על התוקף.

שני טייסים נוספים שהיו על המטוס הצליחו להנחית אותו בשלום בעיר טאבוק שבערב הסעודית. הנוסעים הועברו בהמשך לטיסה חלופית והגיעו לישראל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאחר האירוע לתושייתו של הקברניט, ואמר כי למרות פציעתו הצליח למנוע אסון בסדר גודל של פיגועי 11 בספטמבר. כעת, כמעט חודשיים לאחר ניסיון הפיגוע, מתברר כי האירוע הפך למוקד של מסרי הסתה מצד גורמים המזוהים עם אל-קאעידה.

על פי מסמך האזהרה האמריקני, המסרים שהופצו משקפים את מאמציו המתמשכים של הארגון לעודד פגיעה בתעופה האזרחית, תוך ניצול גישה למתקנים רגישים ועקיפת נהלי אבטחה.

גורמי הביטחון ציינו כי אף שקריאות פומביות של ארגוני טרור אינן מובילות בדרך כלל באופן ישיר לפיגועים, פעילים המושפעים מהן עלולים להיערך לביצוע מתקפה במהירות ולעיתים ללא התרעה מוקדמת.

במסגרת האזהרה התבקשו חברות התעופה ונמלי התעופה להגביר את הערנות להתנהגות חשודה, ובה ניסיונות לעקוף נהלי אבטחה, בקשות חריגות לקבלת מידע על פעילות טיסות ואמצעי ביטחון, וכן היעלמות בלתי מוסברת של ציוד המשמש עובדי תעופה, לרבות תגי גישה, מכשירי קשר ומדים.

האזהרה פורסמה לקראת חופשת חג ההודיה בארצות הברית, אחת מתקופות העומס הגדולות ביותר בנמלי התעופה. לפי הערכות איגוד הרכב האמריקני (AAA), כשישה מיליון נוסעים צפויים לטוס בטיסות פנים במדינה בין 24 ל-30 בנובמבר.