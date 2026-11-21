תולים שלטים בכביש 60 צילום: יסמין עמר

בשעת לילה מאוחרת, כשכביש 60 שקט יחסית ותנועת כלי הרכב דלילה, עשרות נערים יוצאים למבצע נוסף של תליית דגלי ישראל לאורך הציר המרכזי ביהודה ושומרון.

ערוץ 7 תיעד בסוף השבוע האחרון מקרוב את הפעילות בכפר לובאן, הממוקם בין עלי לאריאל, שם הגיעו הנערים בשעות הלילה כדי להוסיף דגלי ישראל לאורך הכביש.

מדובר בפעילות רחבת היקף שבמסגרתה נתלו לאורך כביש 60 אלפי דגלי ישראל, ההופכים את הנסיעה בציר למראה בולט של כחול ולבן.

הדגלים נתלים בנקודות שונות לאורך הדרך, ובחלקים נרחבים של הכביש ניתן להבחין בהם גם זמן רב לאחר שהוצבו. עבור הנוסעים בציר, מדובר בנוכחות בולטת של סמלי המדינה בלב יהודה ושומרון.

אלא שהדגלים אינם נשארים כולם במקומם. חלקם מתבלים עם הזמן כתוצאה מחשיפה לשמש, לרוחות ולפגעי מזג האוויר, ואחרים מוסרים בידי ערבים. למרות זאת, חלקים גדולים מהדגלים נותרים במקומם וממשיכים להתנוסס לאורך הכביש.

הפעילות אינה מסתכמת בתלייה חד-פעמית. הנערים שבים אל הציר ומוסיפים דגלים, במטרה לשמר את הנוכחות הישראלית הבולטת לאורך הדרך.

התיעוד מסוף השבוע האחרון מספק הצצה לפעילות המתרחשת הרחק מאור היום, כאשר קבוצות נערים מקדישות את שעות הלילה לתליית דגלי הלאום.

כך, לצד התנועה היומיומית של אלפי כלי רכב בכביש 60, נפרש לאורך הציר מחזה של אלפי דגלי ישראל. חלקם חדשים, אחרים כבר נושאים את סימני הזמן, אך רבים מהם ממשיכים להתנופף ברוח.

מאחורי המראה הזה עומדים עשרות נערים, שבוחרים פעם אחר פעם לצאת אל הכביש בשעות הלילה ולהוסיף עוד ועוד דגלי ישראל.