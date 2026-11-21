ראשינו בעמקי תורתה | בני עקיבא תשפ"ז

"קדם" - זהו השם החדש שילווה מעתה את חניכי שבט הרא"ה בתנועת בני עקיבא.

השם נחשף הערב (מוצאי שבת) באירועי סיום חודש הארגון של התנועה, לאחר חודש עמוס בפעילות חינוכית, חברתית וערכית בסניפים ברחבי הארץ. מאחורי השם החדש עומד מסר המבקש לחבר בין העבר לעתיד: בין שורשיו העתיקים של עם ישראל, התורה והמסורת, לבין האחריות המוטלת על הדור הצעיר להמשיך בבניין העם, הארץ והמדינה.

ההחלטה על השם התקבלה בתחילת השבוע שעבר, בהצבעה שנערכה במליאת הנהלת התנועה. הישיבה התקיימה בביתו של מורה הדרך הרוחני של בני עקיבא, הרב חיים דרוקמן זצ"ל, במרכז שפירא. בחירת השם מסמנת את שיאו של חודש הארגון, שהתקיים השנה תחת הכותרת "ראשינו בעמקי תורתה", מילים מתוך המנון התנועה שכתב הרב משה צבי נריה זצ"ל.

לאורך החודש עסקו החניכים בחיבור שבין התורה לחיי המעשה, ברוח תפיסת "תורה ועבודה" המלווה את בני עקיבא מאז הקמתה. במוקד הפעילות עמדה התפיסה שלפיה התורה אינה נשארת רק בין כותלי בית המדרש, אלא מתבטאת גם בשירות בצה"ל, בהתנדבות, בעשייה חברתית, באהבת העם והארץ ובנשיאה באחריות לחוסנה של מדינת ישראל.

לצד הפעילות החינוכית, ביקשו בתנועה להעניק לחודש הארגון גם ביטוי מעשי. בלילה שבין חמישי לשישי התקיים בסניפים ברחבי הארץ "לילה כחול-לבן", שבמהלכו יצאו החניכים למאות יוזמות ופעילויות למען עם ישראל.

בכל אחד מהסניפים הוקם גם "קיר הנצח", שנועד להצדיע ללוחמי צה"ל ולהעלות על נס את גבורתם. כך התחברו הפעילויות בסניפים למסרים של אחריות לאומית, ערבות הדדית והוקרה לדור הלוחמים.

בדברי ההנהלה הארצית, שפורסמו בעקבות בחירת השם, הוצג "קדם" כביטוי לשאיפה לאחדות בעם ישראל דווקא בתקופה הנוכחית. "אתם, חברי שבט הרא"ה, מקבלים שם בימים שאנו מבקשים בהם אחדות אמיתית לעמנו; בימים שאנו יודעים בהם כי כל מי שמנסה לפגוע בנו נוכח שכוחנו באחדותנו; בימים שאנו מבקשים בהם לבנות יחד את הקומה העמוקה של עם ישראל בארצו ואת המשך הסיפור של נצח ישראל", נכתב בדברי ההנהלה.

השם שנבחר נושא כמה משמעויות. הראשונה מחזירה אל ימי הראשית, אל גן העדן ואל השאיפה להרמוניה ולאחדות. השנייה מבטאת את החיבור לתורה שקדמה לעולם, ואת המחויבות להפוך את ערכיה לעשייה ממשית בחיי האומה.

"קדם - שם המזכיר לנו את ימי הראשית, את ימי העדן והחיבור, את הימים שהיו בהם הרמוניה ואחדות עמוקה שאנו נקראים אליהן בבניין אומתנו ומדינתנו יחד - דווקא היום אחדות כמקדם!", נכתב.

בהנהלת התנועה הדגישו כי החיבור לעבר אינו נועד להישאר בגדר זיכרון היסטורי, אלא לשמש מקור כוח להמשך הדרך. השם "קדם" מבטא גם את התנועה קדימה, את האחריות של הדור הצעיר להמשיך את הסיפור היהודי ואת החיבור שבין התורה לעשייה הלאומית.

"קדם - שם הטומן בחובו את הידיעה שעם הנצח יונק מהיסטוריה ומשורשי קדם נצחיים ואת הציווי להמשיך בעוז קדימה בכתיבת הסיפור שלנו, הנצח והניצחון של הדור המופלא הזה", נכתב בדברי ההנהלה.

מזכ"ל תנועת בני עקיבא, יגאל קליין, פנה לחברי השבט החדש והדגיש את האחריות הכרוכה בשם שנבחר עבורם. "חברי שבט קדם, שאו את תפקידכם ההיסטורי בהוספת תורה שניתנה מקדם, שאו את תפקידכם ההיסטורי בהוספת חיבור ואהבה עמוקים בתוכנו כמו אי אז בגן עדן מקדם", אמר קליין.

בהמשך דבריו קרא לחניכים לראות בעצמם חלק מהמשך בניינה של התנועה ושל מדינת ישראל, ולפעול מתוך מחויבות לתורה, לעם ולארץ. "שאו את תפקידכם ההיסטורי בנשיאה באחריות לבניין תנועתנו, תורתנו, עמנו, ארצנו ומדינתנו", הוסיף. את דבריו חתם קליין בתפילה המבקשת לחבר בין משמעות השם החדש לבין התקווה לגאולה ולחידוש ימיו של עם ישראל: "ובתפילה מעומק הלב לריבון העולמים שיגאלנו גאולת עולמים: 'השיבנו ה' אליך ונשובה, חדש ימינו כקדם'!"