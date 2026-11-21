הרב זלמן מלמד: "כל הסתמכות על ערבים היא חילול השם"

ראש ישיבת בית אל, הרב זלמן ברוך מלמד, מתח ביקורת חריפה בשיחתו במוצאי שבת בפני תלמידי הישיבה על בחירתו של מתן כהנא לתפקיד יו"ר הכנסת בסיוע קולות הסיעות הערביות וללא רוב יהודי.

הרב הבהיר כי גם העובדה שנבחר לתפקיד אדם שומר תורה ומצוות אינה מצדיקה, לשיטתו, הסתמכות על קולות הערבים לצורך בחירתו.

"נבחר פה אדם שומר תורה ומצוות. אז לא נשמח?", פתח הרב מלמד את התייחסותו לסוגיה, והסביר כי מדובר בשאלה עקרונית הנוגעת לכבודה של מלכות ישראל ולקידוש השם.

הרב מלמד חזר בדבריו לתקופה שלאחר מלחמת יום הכיפורים, כאשר הוקמה ממשלת מיעוט שנשענה על תמיכת סיעה ערבית. לדבריו, מורו ורבו, הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל, יצא אז בחריפות יוצאת דופן נגד המהלך, אף שהיו מי שטענו כי השתתפות המפד"ל בממשלה עשויה להביא להישגים חשובים בענייני דת ומדינה ובסוגיית שלמות הארץ.

"הרב צבי יהודה יצא נגד זה בחריפות גדולה מאוד. ממש לא הבנו את הסגנון החריף הזה שהוא התבטא על זה", סיפר הרב מלמד, והסביר כי הרב צבי יהודה ראה בהסתמכות על קולות הערבים פגיעה יסודית בכבודה של מלכות ישראל.

בהמשך הביא הרב מלמד את ההסבר ששמע מרבו: "עיקר כל התורה כולה קידוש השם. ראשית כל קידוש השם. ומי עושה את קידוש השם? ישראל. הם נושאים את קידוש השם בעולם".

לדבריו, חזרת עם ישראל לארצו והקמת מדינת ישראל הן ביטוי לקידוש השם במובנו הכללי. "כשעם ישראל הוא בגלות זה חילול השם נורא, וכשעם ישראל חוזר לארץ ישראל זה קידוש השם. תקומת מדינת ישראל זה קידוש השם גדול ועצום מאוד".

הרב הסביר כי עצמאותו של עם ישראל היא חלק מהותי מכבוד שמיים. "כבוד ישראל יורד, כבוד שמיים יורד. כבוד ישראל עולה, כבוד שמיים עולה. עם ישראל חוזר לארץ ישראל, זה קידוש השם גדול מאוד".

בהקשר זה הדגיש כי גם הישגים חשובים בתחומים אחרים אינם יכולים להצדיק, על פי תפיסתו של הרב צבי יהודה, הקמת שלטון יהודי התלוי בקולות שאינם יהודיים.

"אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה במובנה המצומצם, אלא בהלכות מלכות השם, בבירורי דברים של הלכות קידוש השם וחילול השם", ציטט הרב מלמד את דברי רבו.

עוד הביא מדבריו: "עצם המחשבה הזו למעט קומתה של ממלכת ישראל משקפת את הריקבון של נושא המלכות. נכפפה קומתנו, קומתו של הגוף הלאומי. המלכות כבר איננה מלכות".

הרב מלמד ציין כי הרב צבי יהודה הבחין בין השתתפותם של בני המיעוטים במערכת הדמוקרטית לבין מצב שבו ההנהגה היהודית תלויה בקולותיהם.

"יש מקום לסידור דמוקרטי שבו הרוב מכריע, זאת אומרת רוב יהודי", הסביר, והוסיף כי לשיטת רבו, ממשלת מיעוט המסתמכת על קולות הערבים כדי לגבור על הרוב היהודי היא פגיעה בכבודה של מלכות ישראל.

את הדברים קשר הרב מלמד ישירות לבחירתו של מתן כהנא לתפקיד יו"ר הכנסת. "יושב ראש הכנסת הוא בעצם ממלא מקום הנשיא של המדינה. זה תפקיד מאוד מאוד חשוב. הכנסת היא בעצם הבוחרת בממשלה", אמר.

לדבריו, "אין לנו אפשרות בשלב זה שלא לאפשר לבני המיעוטים שגם כן יצביעו ויהיו להם נציגים בכנסת. אבל שהם יהיו מנהלים של הכנסת, זה בשום פנים ואופן".

הרב הדגיש כי התנגדותו אינה קשורה לזהותם הפוליטית של מי שהובילו את המהלך. "כמובן זה לא משנה מי עושה את זה. אם היו עושים את זה הימין, היה אותו דבר. לא בגלל שזה השמאל בחר. יש כאן דבר עקרוני. הנהגה מישראל צריכה להיות על ידי ישראל".

בהמשך סיפר כי גם כאשר ביקשה המפד"ל להצטרף לממשלת המיעוט לאחר הקמתה, ובכך ליצור רוב יהודי שלא יזדקק עוד לתמיכת הסיעה הערבית, הרב צבי יהודה התנגד לכך ודרש להקים ממשלה חדשה מן היסוד.

"הרב צבי יהודה לא הסכים לזה. אמר: זה ריקבון. שיקימו ממשלה מחדש. לא שיצטרפו ויהיה אחר כך רוב יהודי בתוך הממשלה, אלא לעשות הקמת ממשלה מחדש. על ריקבון לא בונים, כי הריקבון מתפשט".

הרב מלמד הוסיף והסביר את הדברים באמצעות ההבחנה שהציג רבו בין איסור המתבטל ברוב לבין ריקבון שאינו מתבטל: "יש איסורים שאיסור בטל ברוב. ריקבון לא בטל ברוב. למה? כי הוא מתפשט ועושה את הכול רקוב. אין דיני ביטול לריקבון. צריך לעקור אותו מהשורש ואחר כך להקים מחדש".

לקראת סיום השיחה שב הרב מלמד והדגיש כי שאלת כבודה של מלכות ישראל קודמת, על פי תפיסת רבו, גם לסוגיות חשובות אחרות.

"א' כבוד ישראל. כבוד ישראל זה כבוד שמיים וזה קידוש השם. ואחר כך פרטים, זה פחות מזה", אמר, והוסיף כי מבחינה זו אין חשיבות לשאלה אם הנבחרים הם שומרי מצוות או אינם שומרי מצוות, אלא לעצם קיומה של הנהגה יהודית עצמאית.

את דבריו חתם בתקווה לביטול המהלך ולהקמת הנהגה חדשה שאינה תלויה בקולות הערבים: "בעזרת השם ככה זה יהיה. לבטל את הדבר הזה ויקום דבר חדש, קידוש השם, שעם ישראל שולט על עצמו ולא תלוי בסיוע של גויים".