כמאה זוגות הורים מהציבור החרדי השתתפו בסוף השבוע האחרון בסמינר בטבריה, שעסק בהתמודדות עם בני נוער וצעירים שנמצאים במשבר חינוכי ורגשי או בתהליכי חזרה בשאלה.

הסמינר, שנערך במשך שלושה ימים, התקיים בגיבוי רבנים בכירים בציבור החרדי, בהם ראשי הישיבות הרב דב לנדו והרב משה הלל הירש והאדמו"ר מבעלזא.

הרב לנדו הגדיר את ההתמודדות של המשפחות כ"צרת רבים ולא צרת יחיד". האדמו"ר מבעלזא השווה את ההשתתפות בסמינר לפנייה לרופא מומחה, במטרה לעודד הורים לפנות לקבלת סיוע.

במהלך שלושת ימי הסמינר, ביוזמת ארגון "צהר", לקחו ההורים חלק בהרצאות, בסדנאות ובפגישות ייעוץ פרטניות שעסקו בשיח עם ילדים מתבגרים, בהצבת גבולות ובהתמודדות עם תחושות אשם.

אחד המפגשים הבולטים היה פאנל שבו שיתפו נערים שחוו משברים ותהליכים של התרחקות מהמסגרת את המשתתפים בתחושותיהם ובנקודת המבט שלהם.

"הורים רבים נושאים עמם תחושות מייסרות ושואלים היכן שגו", אמר במהלך הכנס הרב אברהם וינברג, ממנחי הסמינר, שקרא להורים להפריד בין רגשות האשם לבין היכולת לפעול מול ילדיהם מתוך רוגע והבנה.

במשך שנים נטו משפחות רבות להסתיר את הנושא מאחורי דלתיים סגורות - מחשש לתיוג חברתי, לפגיעה באחים ובאחיות בשידוכים ולהתמודדות מבודדת מול הסביבה. לדברי משתתפים בכנס, המפגש עם משפחות נוספות המתמודדות עם מצבים דומים סייע להפחית את תחושת הבדידות.