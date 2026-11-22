עשרות מתפרעים חרדים תקפו אמש (מוצ"ש) חניכים ומדריכים של תנועת בני עקיבא בבני ברק לאחר אירועי שבת הארגון, יידו לעברם אבנים, השמיעו קללות ונאצות והציתו דגל ישראל.

האירועים החלו עם סיום מופעי הדגלנות של חניכי הסניף, שנערכו ברחבת עיריית בני ברק כחלק מאירועי שבת הארגון.

המשטרה נאלצה ללוות חלק מהמשתתפים בחזרה לסניף ולהורות להם להישאר בתוכו עד לפינוי המתפרעים. בהמשך שבו עשרות מהמתפרעים אל המבנה, השליכו לעברו אבנים וניסו למנוע ממובילת הסניף וממדריכות נוספות לצאת ממנו.

בתנועת בני עקיבא ציינו כי לא מדובר בתקרית הראשונה שהתרחשה בסניף במהלך סוף השבוע. ביום שישי גילו חברי הסניף כי מנעולי המבנה הוחלפו וכי אין באפשרותם להיכנס אליו. זהות הגורמים שהחליפו את המנעולים אינה ידועה.

בעקבות זאת נאלצה התנועה להזמין מנעולן שיפתח את המבנה, כדי לאפשר את קיום אירועי שבת הארגון כמתוכנן.

בתנועה הביעו זעזוע מהפגיעה בחניכים ודרשו מהמשטרה לנקוט צעדים נגד המעורבים. בהודעתה קראה בני עקיבא למשטרת ישראל "לפעול באופן מהיר ונחרץ על מנת להגן על חברי הסניף ועל תושביה שהותקפו הערב באופן קשה ולמצות את הדין עם התוקפים".

במקביל פנתה התנועה לעיריית בני ברק בדרישה להבטיח את שלומם של החניכים והמדריכים הפועלים בעיר ולשמור על מבנה הסניף, המשמש את בני עקיבא במשך עשרות שנים.

אסתר הורן, נציגת מפלגת הציונות הדתית בבני ברק, מסרה לערוץ 7: "מדובר באירוע חמור ומקומם, שבו קומץ פורעי חוק מנסים לכפות את דעתם בכוח ולפגוע בבני ובנות הנוער שלנו. לא ניתן יד לאלימות ולהתפרעות הזו. אני קוראת למשטרת ישראל לפעול בנחישות, לעצור את המעורבים ולמצות עמם את הדין.

לא פחות מכך, אני קוראת לראשי העירייה להפסיק לשתוק ולהשמיע קול ברור נגד התופעה. במקום לטפל במצב הציבורי הקשה והמתמשך בבני ברק, השתיקה והיעדר התגובה לנוכח אירועים כאלה רק מעמיקים את תחושת ההפקרות. תושבי בני ברק ובני הנוער שלה ראויים לביטחון, לכבוד ולחיים משותפים. אוי לנו אם נתרגל למציאות שבה אלימות הופכת לדבר שבשגרה", הוסיפה.