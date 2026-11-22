במערכת הביטחון התקבלו הלילה (ראשון) דיווחים על חמישה אירועים של הצתות ופגיעה ברכוש בכפרים פלסטיניים באזור רמאללה ובדרום הר חברון.

על פי הדיווחים, בכמה מהמוקדים הוצתו כלי רכב, תועדו ניסיונות הצתה ורוססו כתובות גרפיטי בעברית.

זהות המעורבים באירועים טרם התבררה, ועד כה לא דווח על מעצרים בעקבותיהם.

הדיווחים הגיעו בין היתר מהכפרים דיר א-סודאן, מאלכ ודיר אבו משעל שבנפת רמאללה, וכן מהכפר א-תוואני שבדרום הר חברון.

בתיעודים שהופצו ברשתות החברתיות הפלסטיניות נראים כלי רכב עולים באש וכתובות גרפיטי שרוססו על רכוש. בין הכתובות שתועדו: "נקמה", "בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום" ו"ד"ש תפילין לא משחקים באש".