בועז סלוק, נפגע מרחפן נפץ בדרום לבנון

חצי שנה חלפה מאז נפצע בועז סלוק, בן 55, מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, אך הדרך לשיקום עדיין ארוכה.

אחרי חודשיים וחצי של אשפוז בבית החולים רמב"ם, הוא עבר לשיקום בהדסה הר הצופים בירושלים, שם הוא מתמודד עם פגיעה עצבית מורכבת ברגלו ועם האפשרות שיידרש לתקופת החלמה ממושכת.

בריאיון מיוחד באולפן ערוץ 7, במסגרת מיזם "צועדים ומצדיעים" של גבעת התחמושת ומשרד המורשת לרגל יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ז, סיפר סלוק על ההתמודדות היומיומית, על המשפחה שמלווה אותו ועל התקווה לשוב לחיים פעילים ולשירות צבאי.

בתחילת אוגוסט הגיע סלוק לשיקום בהדסה הר הצופים, שם התברר כי הוא סובל מפגיעה עצבית הפוגעת בתחושה ובתנועה בכף הרגל. לדבריו, הרופאים אף העלו חשש לסיבוכים חמורים בשל אובדן התחושה.

לפני כחודש עבר ניתוח מורכב להשתלת עצב שנלקח מאזור אחר באותה רגל, בתקווה להשיב את התחושה ובהמשך גם את התנועה.

"צריך להבין שאפשר לחבר עצבים. לוקחים עצב ממקום אחר ברגל ומשתמשים בו לחיבור עדין ומורכב מאוד", הסביר. לדבריו, תהליך ההתחדשות העצבית איטי, וההערכה הרפואית שעליה הוא מסתמך היא התקדמות ממוצעת של כמילימטר ביום.

"אנחנו עכשיו בתחרות מאוד רצינית בין התנוונות השריר לבין קצב ההתקדמות של העצב", סיפר, אך מיד הוסיף בתקווה כי ישנם מקרים שבהם ההתאוששות מהירה יותר. "אני מניח שאני שם".

למרות האופטימיות, סלוק אינו מסתיר את הרגעים הקשים. "אני לא אשקר, יש עליות וירידות. זה לא הכול שושנים ותותים. יש נפילות במצב הרוח, יש תהיות ויש חששות. אבל הכיוון הכללי הוא חיובי, כיוון של תקווה".

הרגע המרגש ביותר בריאיון הגיע כשדיבר על רעייתו, שמלווה אותו מאז הפציעה. קולו נשבר והוא התקשה לעצור את הדמעות.

"יש לי משפחה מדהימה. יש לי אישה שלא עוזבת אותי כבר חצי שנה בבית החולים", אמר בהתרגשות. "הבן שלי שנמצא פה איתנו הגיע להחליף אותה. זו הפעם הראשונה שהיא הסכימה לצאת, כי היא הבינה שגם הבית צריך מענה".

לצד המשפחה, הוא מספר על מעטפת התמיכה שמעניקים לו חבריו ליחידה. "המג"ד שלי מגיע אליי פעם בשבוע. אתה אומר לעצמך, מה זה עוזר? זה עוזר, זה נותן כוח. אתמול הגיע איש צוות שלא חשבתי שיגיע, סיפר כמה מתגעגעים וכמה אני חסר. כל הדברים האלה נותנים כוח".

למרות הפציעה הקשה, סלוק כבר מתכנן את חזרתו לשירות הצבאי. לדבריו, מפקד הגדוד דאג לו לתפקיד חדש, שיאפשר לו להמשיך לתרום גם אם לא יוכל לשוב ללחימה.

"ברגע שהפכת להיות לוחם למען ארץ ישראל ולמען עם ישראל, כשאתה מבין את המשמעות, אתה לא יכול לשבת בבית ולהגיד שהחברים שלך יעשו את זה", הסביר. "אני יושב בבית ואוכל את עצמי. גם עכשיו, אחרי ששילמתי את המחיר הזה".

עם זאת, הוא מבין כי עליו להיפרד מתפקיד הלוחם כפי שהכיר אותו. "יש איזושהי תובנה שצריך לעשות קאט לסיפור של הלוחם. הגיע הזמן לתמוך בלחימה. זה קשה עדיין, אבל אלה חיים של משמעות".

סלוק, איש חינוך ששימש במשך שנים ר"מ ומחנך, מתגעגע גם לתלמידיו ולשגרת הישיבה. "אני מרגיש כמו תינוק שנולד. צריך לאט לאט לחזור לשגרה הכללית של החיים, ורק אחר כך לפרטים".

לדבריו, תלמידיו שומרים עמו על קשר וממתינים לשובו, אך הוא מבין כיום כי החזרה להוראה תדרוש זמן. "כרגע אני מטפל בגוף שלי. אפילו עוד לא התחלתי לטפל בנפש. אני צריך את כל הכוחות המנטליים שלי כדי להשקיע בכאבים, בטיפולים ובהתקדמות".

בריאיון חשף גם התמודדות נפשית קשה שחווה חמישה ימים לאחר הפציעה, כאשר ביקור בבית החולים עורר אצלו זיכרונות עזים מהאירוע.

"התחלתי לראות את הפציעה מדממת בלופ. רק את הרגליים שלי רועדות ומדממות. זה לא הפסיק", תיאר. לדבריו, בעזרת בני משפחתו ואנשי מקצוע הצליח להתגבר על האירוע, וכיום הוא מקבל טיפול פסיכולוגי שבועי.

לקראת יום ההוקרה ביקש סלוק להפנות את תשומת הלב גם לפצועים שאינם מסוגלים לעמוד מול קהל ולספר את סיפורם, ובמיוחד למתמודדים עם פוסט טראומה.

"גם אלה שמגיעים להרצאות, כשהם הולכים הביתה אתה לא יודע מה קורה איתם", הדגיש. "ויש את אלה שלא מרצים, שלא מדברים ושלא מזמינים אותם כי הם לא יכולים לדבר. אנחנו צריכים לראות איך עוזרים להם".

בסיום הריאיון העביר מסר על המשמעות שהוא מבקש להעניק ליום ההוקרה. לדבריו, הפצועים אינם זקוקים רק למחוות של חמלה, אלא גם לתחושת אחדות ולתקווה משותפת.

"אני רוצה להרגיש שהעם שלי מאוחד סביב הדבר הזה. לא בשביל לרחם עלינו. נפצענו לא בשביל שתהיה רחמנות, נפצענו בשביל שתהיה תקומה לעם ישראל, שתהיה תקווה לעם ישראל, שעם ישראל יפרח".

והוא סיכם במשאלה אחת: "אני רוצה לראות ביום הזה את עם ישראל שמח, פורח ומאושר, אחד איתנו".