הרב הראשי של ארגנטינה ורב קהילת "אמיה" (AMIA), הרב אליהו המרה, שיגר פנייה רשמית לנשיא חאבייר מיליי ולראשי הרשויות בבואנוס איירס, ובה הוא מבקש להזיז את מועד הבחירות המתוכנן, כך שיתקיים לאחר תום חגי תשרי.

הבעיה נעוצה בלוח השנה העברי: 24 באוקטובר 2027 חל ביום טוב שני של שמחת תורה בתפוצות. המשמעות המעשית היא שאלפי אזרחים יהודים שומרי מצוות בארגנטינה לא יוכלו לממש את זכותם הדמוקרטית אם המועד יישאר על כנו.

במסמך שהוגש לרשויות הדגיש הרב המרה כי הפתרון אינו יכול להיות הקדמת הבחירות ליום ראשון שלפני כן (17 באוקטובר 2027), משום שתאריך זה חל במהלך חג הסוכות - שגם בו קיימות הגבלות הלכתיות שימנעו הצבעה תקינה. משום כך, הדרישה היחידה היא דחיית מועד הבחירות למועד מאוחר יותר.

הפנייה הופנתה לשורה ארוכה של מקבלי החלטות בצמרת המדינה, בהם סגנית הנשיא ונשיאת הסנאט ויקטוריה ויארואל, נשיא בית הנבחרים מרטין אלכסיס מנם, נשיא בית המשפט העליון הוראסיו דניאל רוסאטי, השופטת הפדרלית לענייני בחירות מריה רומילדה סרוויני ונשיא לשכת הבחירות הלאומית אלברטו ריקרדו דאלה ויה.

כדי לבסס את הבקשה, נשענת הרבנות הראשית בארגנטינה על שלושה סעיפים מרכזיים בחוקה הלאומית - סעיפים 14, 16 ו-37 - המעגנים את חופש הדת, השוויון בפני החוק ואת הזכות להשתתפות פוליטית, לצד אמנות בינלאומיות לזכויות אדם שארגנטינה חתומה עליהן.

במסמך הובהר כי אין מדובר בבקשה להטבה מגזרית מיוחדת, אלא בהסדרה שתאפשר לכלל האזרחים להצביע מבלי להיאלץ לבחור בין אמונתם הדתית לבין חובתם האזרחית.

בפנייה צורפו גם דוגמאות מן העבר המוכיחות כי שינוי מועדי בחירות בארגנטינה אינו חסר תקדים: הבחירות לנשיאות ב-1989 נערכו ב-14 במאי, וב-2003 התקיימו ב-27 באפריל; בשנת 2009 הוקדמו הבחירות לבתי המחוקקים בחקיקה מיוחדת, ובשנת 2021 נדחו הבחירות לבתי המחוקקים ל-14 בנובמבר באמצעות חוק (חוק 27.631) בעקבות התפרצות מגפת הקורונה.

הרב המרה הצביע על תקדים 2021 כהוכחה לכך שלקונגרס הלאומי קיימת הסמכות המלאה להעביר חקיקה ייעודית שתזיז את יום הבחירות. נכון לעכשיו, הרשויות בבואנוס איירס טרם מסרו תשובה רשמית לבקשה.