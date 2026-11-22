רחובות שכונת הר נוף בירושלים עודכנו החל מסוף השבוע האחרון באפליקציית הניווט Waze כסגורים לתנועת כלי רכב במהלך השבת - כך הודיע המינהל הקהילתי בשכונה.

המהלך נועד למנוע מצב שבו נהגים המבקשים להגיע לכביש 16 או לצירים סמוכים מנותבים על ידי האפליקציה דרך רחובות השכונה החרדית.

העדכון הדיגיטלי גובש בעקבות מקרים שבהם נפרצו מחסומי השבת בשכונה וכלי רכב נכנסו לרחובותיה במהלך סוף השבוע.

במינהל הקהילתי ציינו כי ההסדרה מול Waze הושגה לאחר מגעים מול החברה, וכי מערכת הניווט תתעדכן בהתאם לקראת כניסת השבת.

לצד השינוי באפליקציה, הוצבו בכניסות להר נוף מחסומים פיזיים ושילוט המודיע כי אין כניסת כלי רכב לשכונה בשבת. במינהל הדגישו כי החסימות אינן חלות על רכבי חירום והצלה, שיוכלו להמשיך להיכנס לשכונה בכל עת.

כמו כן, התבקשו התושבים לעדכן מראש קרובי משפחה ואורחים שלא להגיע לאזור ברכב במהלך השבת, כדי למנוע חיכוכים ולשמור על אופייה של השכונה.