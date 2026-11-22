מנהיג הזרם הליטאי, הרב דב לנדו, נשא אמש (מוצאי שבת) דברים בפני אלפים מתושבי לוד וקרא ללומדי התורה להתנתק מהעיסוק באקטואליה ובסוגיות הציבוריות השוטפות.

הדברים נאמרים על רקע המגעים הקואליציוניים המתמשכים והדיונים סביב גיבוש מתווה גיוס חדש ומעצרם של תלמידי ישיבות.

במהלך נאומו הבהיר הרב לנדו כי על האברכים ובני הישיבות להשאיר את הטיפול בנושאים אלו לנציגי הציבור ולעסקנים, ולהתמקד בלימוד בלבד.

"לומדי התורה לא מתעניינים בשום דבר אחר, גם בדברים שהם כביכול חשובים", אמר הרב לנדו למשתתפים. "מי שצריך להתעסק - שיתעסק בזה, אבל לומדי התורה לא מתעניינים בזה, רק דבר אחד: שקועים בלימוד. ואם יש יצר סקרנות - אפשר למלא בדברי תורה".

בהמשך דבריו עודד הרב לנדו את הקהל לנצל את לילות החורף הארוכים וערבי שבת ללימוד מעמיק, וביקר למידה שטחית שמטרתה חיפוש חידושים קצרים בלבד.