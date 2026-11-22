נוה רותם נפצע בפיגוע בבית אל

שמונה שנים חלפו מאז אותו בוקר שבו מצא את עצמו נוה רותם, חייל בשירות סדיר, נאבק על חייו מול מחבל שחדר לעמדת השמירה שלו ביישוב בית אל.

במשך דקות ספורות הוא נלחם בידיים חשופות, ספג מכות קשות בראשו ואיבד את הכרתו. כשהתעורר בבית החולים, שעות לאחר מכן, איש לא יכול היה לדעת בוודאות מה יהיו השלכות הפציעה הקשה.

כיום, כשהוא נושא על גופו את סימני הפיגוע, רותם בוחר להפוך את סיפור ההישרדות האישי שלו לשליחות. הוא נפגש עם בני נוער, תלמידי ישיבות ובנות שירות לאומי, ומספר להם לא רק על הרגעים שבהם כמעט איבד את חייו, אלא גם על המשמעות שמצא בחיים שניתנו לו מחדש.

בריאיון מיוחד במסגרת הפודקאסט של מיזם "צועדים ומצדיעים", בשיתוף גבעת התחמושת ומשרד המורשת, לרגל יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה תשפ"ז, הוא חוזר אל אותו שבוע קשה בחודש דצמבר 2018, שהחל בפיגוע ירי והסתיים עבורו במאבק פנים אל פנים עם מחבל.

הימים היו ימי חנוכה. בעקבות פיגוע הירי בצומת עפרה, שבו נפצעו אזרחים, הועלתה הכוננות בגזרה. כמה ימים לאחר מכן התרחש הפיגוע בצומת גבעת אסף, שבו נרצחו שניים מחבריו לגדוד, יובל מור יוסף ויוסי כהן ז"ל, וחייל נוסף, נתנאל פלבר, נפצע קשה.

"לאט לאט מגיעים הדיווחים, ולצערנו אנחנו שומעים על שני חיילים הרוגים. אנחנו מתחילים לחשוב, אלה חברים, אלה אנשים שאנחנו מכירים", הוא משחזר.

בעקבות הפיגוע נשלחו רותם וחבריו לתגבר את הכוחות בבית אל ולהחליף את החיילים שיצאו להלוויות חבריהם. דווקא כשהגיע ליישוב, ניסה להרגיע את אמו שדאגה לו בעקבות האירועים הביטחוניים.

"אמרתי לה, אמא, אני ביישוב בית אל, הכול בסדר", הוא מספר.

למחרת בבוקר הוצב רותם לבדו בעמדת שמירה על גדר היישוב. תפקידו היה לוודא שאיש אינו מתקרב לגדר מכיוון הכפר הסמוך ומנסה לפגוע בבתי התושבים. בסביבות השעה שמונה וחצי הבחין בדמות שעוררה את חשדו.

"הייתי דרוך לראות שהוא לא עושה שום דבר חשוד. זה היה נראה כאילו הוא מחפש טרמפים. הוא עבר מתחתי, אמר לי 'סבאח אל-ח'יר', אמרתי לו 'סבאח א-נור', והוא המשיך ונעלם מטווח הראייה שלי".

כעבור דקות ספורות שמע רחש מאחוריו. הוא הסתובב לעבר הכניסה לעמדה, ואז הבחין באדם גדול ממדים מתנפל עליו.

"אני מסתובב, ובכניסה לעמדה אני מזהה דמות גדולה שישר מתנפלת עליי, עם תנועת דקירה מלמעלה. לוקח לך רגע להבין מה קורה, מה הסיטואציה. אני עף אחורה על שקי החול בעמדה ומתחיל להרגיש דקירות בחזה, מתחיל להרגיש מכות. אני מבין בתוך חלקיקי השניות האלה שאני באירוע".

רותם הבין מיד כי עליו להילחם על חייו. אלא שהעמדה הייתה צרה, המחבל היה צמוד אליו, ולא הייתה לו אפשרות להשתמש בנשקו.

"אני מבין שהוא קרוב מדי אליי, אנחנו ממש צמודים. אין מקום ואני לא יכול לתפעל את הנשק, אז אני מתחיל להיאבק בידיים. תוך כדי ההתנפלות עליי הוא מרסס בגז פלפל. בינתיים, כל המטרה שלי הייתה להצליח ליצור קצת מרחק, לתפעל את הנשק ולסגור את הסיפור".

במהלך המאבק חשב לרגע שהמחבל אינו חמוש בסכין, משום שהרגיש מכות בחזה אך לא פצעי דקירה. רק לאחר מכן התברר כי בזירה נמצאה סכין שבורה, שככל הנראה נשברה במהלך התקיפה.

המאבק נמשך גם מחוץ לעמדה. השניים נפלו מגובה של כשני מטרים והתגלגלו על הקרקע. המחבל אחז ברצועת הקסדה של רותם וניסה לחנוק אותו. רותם הצליח לפתוח את הרצועה ולהשתחרר, אך המחבל המשיך לתקוף אותו.

"הוא תופס סלעים ומתחיל לחבוט לי בראש. באיזשהו שלב הוא עולה מעליי, אני מנסה להעיף אותו, הוא נותן לי מכה בראש, אומר איזו מילה, עוד מכה בראש, וכאן בערך איבדתי את הזיכרון".

באותם רגעים, כשאיש מחבריו לא היה בקרבת מקום, התרחשה תפנית שהצילה את חייו.

רביטל דרעי, תושבת בית אל, נסעה באותה שעה בכביש הסמוך לאחר שחזרה מקניות לקראת שבת. לדבריה, מסיבה שאינה יודעת להסביר, הפנתה לפתע את מבטה לעבר האזור שבו התנהל המאבק.

"היא אומרת, אני לא יודעת למה, אבל אני מסתכלת שמאלה. אני נוסעת ישר, ופתאום רואה משהו. היא לא מצליחה להבין מה היא רואה. מישהו נותן מכות למישהו, אולי מתעסק עם חיה. פתאום היא רואה ידיים מגואלות בדם עולות, והיא הבינה והתחילה לצעוק".

זמן קצר לאחר מכן נמלט המחבל והותיר את רותם פצוע קשה על הקרקע. עד היום הוא אינו יודע אם הצעקות הן שגרמו למחבל לברוח, אם היה זה המאבק הממושך או השפעת גז הפלפל.

"ברוך השם, אני מנסה לספור את כמות הניסים שהיו באותו אירוע", הוא אומר.

כוחות ההצלה שהוזעקו למקום מצאו את רותם כשהוא סובל מפגיעת ראש קשה ומפציעות בפניו. אף שאינו זוכר דבר מאותן שעות, הפרמדיקים סיפרו לו כי הצליח לדבר איתם ואף להזהיר אותם מפני המחבל.

הוא פונה לבית החולים במצב קשה ביותר, ובני משפחתו המתינו בחרדה להתפתחויות. הפציעה כללה חבלות בראש, בפנים, בשיניים ובאף. גם לאחר הבדיקות הרפואיות לא ניתן היה לקבוע מה יהיו ההשלכות על תפקודו.

אשתו, שלמדה באותה תקופה נושאים הקשורים לפגיעות ראש, הבינה היטב את משמעות חוסר הוודאות. "אמרו לה, תקשיבי, הצילומים נראים בסדר, אבל אי אפשר לדעת עד שהוא יקום", הוא מספר.

רק סמוך לכניסת השבת, בסביבות השעה ארבע וחצי אחר הצהריים, החל רותם להתעורר.

"הכול מאוד מאוד לאט, הכול מאוד איטי. אפילו לא פותח עיניים, מתחיל להתעורר", הוא משחזר.

אשתו אחזה בידו והחלה לשאול אותו שאלות כדי לבדוק אם הוא מבין ומגיב. בשל הפציעות בפיו הוא לא היה מסוגל לדבר, ולכן השיב באמצעות לחיצות יד. היא שאלה אותו שאלות בחשבון ובאנגלית, והוא הצליח לענות. בשלב מסוים הצליח גם להעביר לה בדיחה פרטית שהייתה מוכרת לשניהם.

"אם יש חוש הומור, אז הראש איתנו", הוא מתאר את תחושת ההקלה שלה.

במהלך הלילה, כשאמו ואשתו נשארו לצדו, שב אליו בהדרגה גם הזיכרון. הוא החל לספר לאמו על הפיגוע, אך השיחה ביניהם הפכה במהרה לשיחה אישית על החיים ועל המשפחה.

באותה תקופה היה רותם נשוי ואב לתינוקת בת ארבעה חודשים בלבד. דווקא ממיטת בית החולים, לאחר שניצל ממוות, מצא את עצמו משוחח עם אמו על חינוך ילדים ועל העתיד.

למרות הפציעה הקשה, השיקום וההתמודדות עם השלכותיה, רותם לא ויתר על הרצון להמשיך לשרת בצה"ל. הוא הבין שלא יוכל לשוב לתפקידו הקרבי, אך היה נחוש למצוא דרך אחרת לתרום.

"זה היה חלק שהיה לי ברור שאני רוצה להמשיך. הייתי צריך להבין את המסגרת הנכונה אחרי האירוע", הוא אומר. "היו כמה חודשים בבית, חודשים קצת מתסכלים. מצד אחד הייתי צריך אותם, אבל מצד שני מאוד בער בי לחזור ולעשות".

לאחר כמה חודשים, בעזרת חברים ולאחר שהתגבר על הליכים בירוקרטיים, חזר לשירות במסגרת אחרת. לדבריו, הוא מצא בה משמעות רבה, והוא ממשיך לשרת באותה מסגרת במילואים גם כיום.

לצד החזרה לשירות, נותרו גם ההתמודדויות היומיומיות עם הפציעה. רותם מתאר רגישויות באזורים שונים בגופו, פגיעות בשיניים, באף ובדרכי הנשימה, וגם התמודדות נפשית. עם זאת, הוא מדגיש שוב ושוב את הכרת התודה על חייו.

בשנים שחלפו מאז הפיגוע החל לשתף את סיפורו בפני צעירים. מבחינתו, אין מדובר רק בעדות על אירוע ביטחוני קשה, אלא בהזדמנות להעביר לדור הבא מסר של אחריות, משמעות והמשכיות.

"אני חושב שנפלה בחלקי ההזדמנות", הוא מסביר. "במיוחד עכשיו, אחרי המלחמה, אנחנו יודעים שיש הרבה אנשים שמסרו את נפשם על הגנת עם ישראל. ואני זכיתי שלא. זכיתי שלא מסרתי את נפשי. הייתי קרוב לזה, אבל אני פה. יש לי עוד משמעות, יש לי עוד משימה".

לדבריו, המפגשים עם בני הנוער מאפשרים לו לחבר את סיפורו האישי לסיפור הרחב של עם ישראל.

"זו הזדמנות לעזור לחבר'ה הצעירים להבין את משמעות המאבק שלנו פה, של הסיפור הארוך שאנחנו חלק ממנו. אני שמח להביא את הסיפור שלי לנוער, וביחד כולנו בסיפור אחד ממשיכים את המשימה הגדולה שיש לנו פה".

לקראת יום ההוקרה לפצועי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, רותם מתייחס גם לשינוי שחל ביחס הציבורי לפצועים בעקבות המלחמה. כמי שנפצע שנים קודם לכן, הוא מרגיש שהמודעות הציבורית וההכרה בהתמודדותם של הפצועים התחזקו.

"גם אז קיבלנו חיבוק, אבל עכשיו המודעות של עם ישראל והתמיכה, גם מצד המדינה וארגונים שונים וגם מצד העם כולו, אני מרגיש את זה בתודעה, ואני מודה על זה שזכינו".

שמונה שנים אחרי אותו בוקר בבית אל, רותם עדיין נושא עמו את זיכרון המאבק ואת סימני הפציעה. אך כשהוא עומד מול בני נוער ומספר על הרגעים שבהם חייו היו תלויים על בלימה, הוא מבקש שיזכרו לא רק את מה שעבר, אלא בעיקר את מה שבחר לעשות מאז.

"הייתי קרוב לזה, אבל אני פה. יש לי עוד משמעות, יש לי עוד משימה", הוא מסכם.