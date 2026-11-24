ד”ר חנה קטן בשיחה עם יפה לארי

יפה לארי כבר ידעה לא מעט משברים בחייה, אבל דבר לא הכין אותה לבוקר שבו גילתה כי בעלה מוטי נפטר בשנתו, לאחר עשרה וחצי חודשי נישואים בלבד. זו הייתה הפעם השנייה שבה התאלמנה, לאחר ששוב העזה לפתוח את ליבה לאהבה ולזוגיות.

"איך השארת אותי לבד? עוד פעם אני אשאר לבד?", היא משחזרת את זעקתה באותו בוקר. "רק תסביר לי איך אני יכולה להגיד לאנשים להמשיך לאהוב, להאמין ולהתחתן".

בריאיון לד"ר חנה קטן בפודקאסט של ערוץ 7 מספרת לארי על מסע חייה, על האובדן וההתמודדות, על הבחירה להמשיך לשמוח ועל החיבור המיוחד שיצרה בין עיסוקה בתחום היופי והקוסמטיקה לבין עולמה הרוחני.

כבר ארבעים שנה עוסקת לארי בטיפולי יופי וקוסמטיקה, לאחר שעזבה את תחום הבנקאות בעקבות נפילת הבורסה. מה שהחל כתחביב הפך למקצוע שהיא רואה בו שליחות.

"משנה לשנה אני מגלה את השליחות האמיתית שלי, שהיא מתחברת גם עם החיים האישיים שלי", היא מספרת. מבחינתה, הטיפול במראה החיצוני הוא גם הזדמנות לחזק את עולמה הפנימי של האישה היושבת מולה.

אחרי שני פרקי נישואים שהסתיימו בגירושים, לארי לא ויתרה על החלום לבנות זוגיות חדשה. היא הכירה את רבי עמרם סוסנה, זמר ואיש רוח, שהכניס לחייה שמחה גדולה.

"הוא היה אדם שהיה מוכן להתבזות כדי שיהודי יחייך", היא מספרת. לדבריה, גם ילדיה ונכדיה זכו להכיר את אישיותו המיוחדת ואת אהבת האדם שאפיינה אותו.

אלא שלאחר אחד עשר וחצי חודשי נישואים חלה בעלה, ריאותיו כשלו והוא נפטר.

לארי נזכרת ברגע שנחרת בליבה, כאשר ישבה לצידו במחלקה לטיפול נמרץ וזמזמה שיר בניסיון להנעים את זמנו. הוא ביקש ממנה להפסיק, משום שהיה צריך להתרכז בנשימה.

"השם, אני נושמת חופשי. יש פה מישהו שצריך להתרכז כדי לנשום", היא נזכרת במחשבה שעברה בראשה. מאז, היא מספרת, בכל בוקר היא מודה מחדש על עצם היכולת לנשום.

לאחר תקופה הכירה את מוטי, אדם מירוחם שהקדיש את מרצו לסיוע למוסדות תורה ולנזקקים. למרות החששות והכאב שנותר מהאובדן הקודם, מצאה בתוכה את האומץ להינשא שוב.

היא מתארת את חייהם המשותפים כתקופה של אהבה, שמחה, שיחות ארוכות ונתינה. אלא שגם האושר הזה נקטע באחת, כאשר מוטי הלך לעולמו בשנתו, בבוקר יום ההילולה של הבבא סאלי.

בהלווייתו ניגשה אליה אחת מחברותיה הקרובות ואמרה לה: "יפה, מותר לך להישבר". לארי מספרת כי באותם רגעים חשבה על ילדיה, נכדיה והנשים הרבות ששואבות ממנה כוח.

היא מצאה נחמה בלימוד התורה ובתפילה, וביקשה להמשיך להעניק לאחרים מתוך ניסיון חייה, מבלי להתכחש לכאב שחוותה.

משבר נוסף פקד את המשפחה כאשר נכדה אדיאל נפצע בפניו במהלך הלחימה בלבנון. דווקא כמי שעוסקת במשך שנים בטיפולי פנים, הפציעה נגעה בה באופן עמוק במיוחד.

לצד הדאגה לנכדה, היא ממשיכה לדבוק בהכרת הטוב. במשך שנה לאחר פטירתו של מוטי נהגה לפרסם מדי יום דברי תודה, מנהג שהפך לחלק משמעותי מחייה.

"ההודיה הזאת היא לא בשביל השם, השם לא צריך את זה. זה בשבילי, כדי שאני אהיה בהכרת הטוב, כדי שאני אראה את חצי הכוס המלאה".

כיום מבקשת לארי להעניק לנשים המגיעות אליה הרבה מעבר לטיפול קוסמטי. היא רוצה לחזק את מי שמתמודדת עם גירושים, אלמנות, קשיים בזוגיות או משברים אחרים, ולהזכיר לה שגם לאחר תקופות קשות אפשר למצוא מחדש אהבה ושמחה.

"כל יום נופלים וקמים", היא אומרת. "אבל כל קימה מעלה אותי קומה".