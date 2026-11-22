איראן מחדשת היום את מלאי הטילים הבליסטיים שלה. ממשיכה בפרויקט הגרעין. ממשיכה להכריז כי היא רוצה להשמיד את ישראל.

חייבים להתייחס אליה ברצינות. לא לחזור לשאננות שלפני שמחת תורה. חווינו את מאות הטילים הבליסטיים שהיא כיונה לבתי חולים ולמרכזי אוכלוסין. ראינו שהם מתכונים ברצינות להשמיד להרוג ולאבד אותנו מעל פני האדמה.

אם לא נילחם בהם עכשיו, הם ימשיכו במעשיהם ויסכנו את מדינת עם ישראל כולה. על זה בדיוק אמר מרדכי לאסתר שאסור להחריש כשאויבי ישראל חורשים עלינו רעה ומתקדמים בתוכניות שלהם. לא סומכים על הנס.

מדינת ישראל זקוקה לממשלה נחושה שיכולה לתקוף את מתקני הגרעין של איראן ואת מפעלי הטילים. שיכולה לעמוד מול שונאי ישראל בתימן או בכל מקום אחר בעולם. זה לא יהיה בשום אופן עם גדי איזנקוט כראש ממשלה שתלויה בתמיכתם של תומכי טרור ומעודדיו.

מסיפור קמצא ובר קמצא למדנו שיש אנשים ששנאת החינם שלהם חזקה יותר מחיי עם ישראל. האנשים הללו הוכיחו את עצמם בפגיעה קשה מכוונת בצה"ל. בהשוואת נתניהו מול כל העולם להיטלר, לחמניאי, לארדואן, לסכנה יותר גדולה מאיראן. כולנו ראינו ב-7/10 את תוצאות מעשיהם.

אותם אנשים דוחפים היום את כל גוש השינוי להקים ממשלה שתלויה בתומכי טרור. מפרסמים על כך מודעות ענק בכל הארץ בעשרות מיליוני שקלים. משכנעים בכל כלי התקשורת. מפרסמים מאמרים בעיתונים. מכניסים את מדינת ישראל לסכנה קיומית בשם אותה שנאת החינם.

חלק מתהליך הנרמול של ממשלה עם תומכי הטרור הוא המינוי של מתן כהנא ליו"ר הכנסת. מינוי שנעשה תוך כדי תשלום לשונאי ישראל שתמכו בו, מינויים של שני תומכי טרור לתפקיד סגני יו"ר הכנסת.

על רקע זה הופיע שער גיליון “עולם קטן" השבת כנגד מתן כהנא. קראתי את דברי הגינוי שנכתבו בעקבותיו. אני מניח שהמגנים חושבים שזה הסיפור של קמצא ובר קמצא ועלינו למחות על בזיון של בן אדם שלא תחרב ירושלים.

חשוב ללמוד היטב את הסיפור של קמצא ובר קמצא. חשוב מאוד שלא ננהג כמו זכריה בן אבקולס שהתעלם מהסכנה הקיומית של האומה בגלל בעיות אחרות. עליו נאמר "ענותנותו של זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו ושרפה את היכלנו והגלתנו לבין האומות". שלא נהיה ענווים כמוהו ונגיע לאותן תוצאות ח"ו.

אם אנחנו מתעסקים בשעה זו במחאה על כבודו של מתן כהנא שמסכן את מדינת ישראל תוך כדי הפרת הבטחה מפורשת לבוחריו. אם אנחנו עסוקים בכבודו ולא מטפלים בסכנה הקיומית של מדינת ישראל, אנחנו נוהגים בדיוק כמו זכריה בן אבקולס.

אסור לחזור על הטעות הזו. כשחיי האומה נתונים בסכנה קיומית, צריכים לפעול בכל בכלים ובכל התוקף לעצור את הסכנה הקיומית על מדינת ישראל ולא להתעסק בסגנון ובכותרת זו או אחרת בעיתונות.