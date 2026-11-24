דין אונטרסלק, הלום קרב ממבצע 'צוק איתן'

שבע שנים חלפו מאז יצא דין אונטרסלק משדה הקרב במבצע "צוק איתן" ועד שהבין כי המלחמה מעולם לא הסתיימה עבורו.

בריאיון מיוחד באולפן ערוץ 7, לרגל יום ההוקרה לפצועי צה"ל, הוא משתף בהתמודדות עם הפוסט טראומה, ברגעים הקשים שחוותה משפחתו ובהחלטה לחזור להילחם ברצועת עזה לאחר מתקפת שבעה באוקטובר.

אונטרסלק עלה מדרום אפריקה לישראל והתגייס כחייל בודד לגדוד 101 של חטיבת הצנחנים. עם פרוץ מבצע "שובו אחים", בעקבות חטיפת שלושת הנערים בגוש עציון, התעקש להצטרף לחבריו הלוחמים. בהמשך השתתף בלחימה בחאן יונס במסגרת מבצע "צוק איתן".

לצד הקשיים בשדה הקרב, הוא מספר, הבדידות העצימה את המצוקה. בעוד חבריו ליחידה דיברו על הגעגועים לבית, לאוכל של אמא ולחיק המשפחה, הוא לא ידע מתי יזכה לראות שוב את הוריו, ואם בכלל ישוב משדה הקרב.

בנובמבר 2014 השתחרר מצה"ל וחזר לדרום אפריקה, שם השתתף במחנה קיץ של בני עקיבא. המפגש המחודש עם חבריו ובני משפחתו המחיש לו עד כמה השתנה.

בגיל 22, לאחר שחווה אירועים קשים במהלך הלחימה, מצא את עצמו מוקף בצעירים שעסקו בלימודים ובתוכניות לעתיד, מבלי שהצליחו להבין את שעבר עליו.

אחד הרגעים הקשים התרחש כחצי שנה לאחר המבצע, כאשר אמו ביקשה לחבק אותו. בתגובה בלתי נשלטת הוא הפיל אותה לרצפה באמצעות תנועת קרב מגע ונמלט מהבית. למרבה המזל, היא לא נפגעה. "ההורים שלי הם הגיבורים שלי, כי הם ממש לא ויתרו עליי לרגע אחד", הוא מספר בהתרגשות.

אלא שההבנה כי הוא מתמודד עם פציעה נפשית הגיעה רק שנים לאחר מכן, בעקבות אירוע מטלטל נוסף, הפעם עם רעייתו.

כשנה לאחר שנישא לשחר, שגם היא שירתה בצה"ל כחיילת בודדה, שאלה אותו רעייתו באחד הבקרים כיצד ישן ואם הוא זוכר דבר מה שאירע במהלך הלילה. הוא השיב כי ישן היטב, אך אז סיפרה לו כי במהלך הלילה התעורר וביצע בה פעולות החייאה.

בדיעבד הבין אונטרסלק כי במהלך שנתו חווה סיוט שבו רעייתו נפגעה בפיגוע והוא נדרש להציל את חייה.

בעקבות האירוע פנה לעמותת נט"ל והחל בסדרת שיחות טיפוליות. אז הבין לראשונה כי הוא מתמודד עם פוסט טראומה, והחליט לצאת למאבק על חייו.

בריאיון מתאר אונטרסלק כיצד גם אירועים שגרתיים עלולים לעורר מחדש את התחושות הקשות משדה הקרב. גופו מתחמם, הלחץ בחזה גובר ותחושת סכנה משתלטת עליו, אף שהוא יודע שאין כל איום ממשי בסביבתו. במשך שנים הייתה תגובתו למצבים הללו לברוח.

כיום, כבעל וכאב לילדה בת שנה וחצי, הוא לומד להתמודד עם ההתקפים מבלי לברוח, להמשיך בשגרת חייו ולא להתבייש בפציעתו.

למרות הפציעה הנפשית וההכרה בו כנכה צה"ל, החליט אונטרסלק לאחר שבעה באוקטובר לחזור לשירות קרבי. הוא הצטרף לחבריו בצוות פינוי הפצועים, ובהמשך שב להילחם בחאן יונס, באותו אזור שבו לחם במהלך מבצע "צוק איתן". "עד היום אני יודע שזה היה אחד מהדברים הכי טובים שעשיתי, לחזור לשם", הוא אומר.

את השנה האחרונה הוא מגדיר כשנה הקשה בחייו. במסגרת תהליך השיקום נאלץ לשהות חודשים רבים הרחק מרעייתו ומבתו הקטנה. לצד הקושי, הוא מספר כי למד לקחת אחריות על חייו, לשמור על הקשר עם משפחתו ולהמשיך להתקדם.