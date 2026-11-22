דו"ח של ארגון 'בוחרים במשפחה' בחן את הפערים בהיקף שירות המילואים בין לוחמים ללוחמות. על הנתונים העולים מהדו"ח מספר בראיון לערוץ 7 יו"ר הארגון, מיכאל פואה.

הדרך אל נתוני המחקר, מספר פואה, לא הייתה פשוטה. הוגשה בקשה על פי חוק חופש המידע לצה"ל, ההמתנה לתשובות ארכה מספר חודשים, שלאחריהם "נאלצנו להגיש שתי עתירות לבית המשפט. קיבלנו תשובות סותרות, ואחרי שעימתנו את דובר צה"ל עם הנתונים שהוא עצמו נתן, קיבלנו מענה מעודכן אחרון ואנחנו מקווים שהוא אמיתי, כי הנתונים שקיבלנו קודם היו פחות חד-משמעיים".

"צה"ל מנסה מאוד ליפות את הנושא הזה של הכנסת נשים למערך הלוחם", אומר פואה ומציג כמה מנתוני הדו"ח: לוחמת משרתת בממוצע 8.19 שנים במערך המילואים, לעומת 14.93 שנים אצל לוחם. מדובר בפער של 6.74 שנים, כאשר משך שירות המילואים של לוחמות נמוך בכ-45% מזה של לוחמים. גם במספר ימי המילואים בפועל נרשם פער משמעותי: בשנים 2013-2026, למעט השנים של מגפת הקורונה, ביצעו לוחמות בממוצע כ-75% בלבד ממספר ימי המילואים שביצעו לוחמים.

ב'בוחרים במשפחה' מדגישים כי הנתונים מקבלים משמעות מיוחדת על רקע שלוש שנות המלחמה האחרונות, שבהן הפך מערך המילואים למרכיב מרכזי ביכולת המבצעית של צה"ל. כך למשל, בשנת 2024 ביצעו לוחמים בממוצע 257 ימי מילואים, לעומת 196 ימים בקרב הלוחמות. בשנת 2025 עמד הפער על 211 ימי מילואים בממוצע ללוחמים לעומת 180 ללוחמות.

אחד הנתונים המרכזיים בדו"ח מתקבל משילוב שני המדדים: משך השירות במילואים ומספר ימי המילואים בפועל. לפי החישוב שנערך בדו"ח, גם בהנחה שכל הלוחמים והלוחמות שהשלימו שירות סדיר ממשיכים למערך המילואים, התפוקה המצטברת של לוחמת עומדת על כ-41% בלבד מזו של לוחם. לשם המחשה, בדו"ח מוצגת השוואה בין אלף לוחמים לאלף לוחמות, בהנחה שכולם ממשיכים למילואים. בתרחיש זה צפויים הלוחמים לצבור 597,200 ימי מילואים, לעומת 245,700 ימים בקרב הלוחמות. הפער המצטבר עומד על 351,500 ימי מילואים.

מלבד מנתונים אלה, מספר פואה, הועברה בימים האחרונים שאלה נוספת שגם עליה יש לתת מענה, והיא - בהשוואה בין מאה לוחמים למאה לוחמות, כמה אכן מגיעים לקו הסיום של השירות כלוחם או לוחמת וכמה עוברים במהלך השירות ליחידות אחרות, עורפיות יותר.

"צה"ל צריך לשאול את השאלות האלה בעצמו", סבור פואה. "צה"ל מאוד מקדם שילוב לוחמות בצבא, ויש לכך מחירים קשים. ידוע לנו שבחיל התותחנים יש נפילה עצומה בשירות המילואים והחיל כולו בבעיה. כל כניסה של לוחמת אחת מביאה ליציאה של כמה וכמה לוחמים דתיים ומסורתיים. לא מזמן צה"ל הציג בגאווה את כניסתה של לוחמת לסיירת מטכ"ל, אבל עיון בנתונים לימד שהלוחמת לא עברה מסלול ביחידה אלא עברה מסלול מיוחד ושולבה לקראת הסוף, ובמחיר הכנסת לוחמת שלא עברה מסלול כמו כולם יצאו מהיחידה שניים או שלושה לוחמים, וזה מעבר לאותם לוחמים שישקלו אם בכלל להגיע ליחידה, כי הם לא רוצים להיות במסגרת צפופה יחד עם לוחמות".

בדבריו מדגיש פואה כי "אין לנו טענות כלפי הבנות היקרות הנפלאות והאמיצות שבאות לשרת את עם ישראל. עבורן יש לנו רק מילים טובות. הביקורת שלנו מופנית כלפי הפיקוד הבכיר בצה"ל שמשתמש במוטיבציה ובנכונות שלהן להקרבה לא לטובת ניצחון, אלא לטובת קידום אג'נדה שהורסת את הצבא".

על דבריו אלה שאלנו את פואה איך הוא מסביר את קביעתו שבכירים בצבא מקדמים אג'נדה שפוגעת בצבא כאשר זו המסגרת שהם אמונים עליה ועל ההישגים שלה. לכאורה, אין לאותם בכירים כל אינטרס בכישלונו של הצבא שעליו הם מפקדים.

פואה משיב ומבהיר: "הם לא אומרים שהם רוצים להחליש את הצבא, אלא הם סבורים שיש דברים חשובים יותר מניצחון, ואלו הנושאים שבעיניהם הם חברתיים וערכיים, חינוך המדינה, קידום שוויון וכו'. צה"ל הפך בשנים האחרונות למעבדת ניסויים חברתיים, וההצלחה לא נמדדת בניצחון אלא בקידום תא להט"בים ב-8200 וכו'. לאורך כל הדרך צה"ל עומד מול בג"ץ ומתחייב לערכי השוויון ולא מציג לבג"ץ את המחירים של המהלך ואת הפיילוטים שכשלו כמו שילוב הטנקיסטיות".

מוסיף פואה ומבהיר כי היקף ימי ושנות המילואים של הלוחמות אינו נובע מכך שהן פחות טובות, אלא בשל יכולת גופנית שבאופן טבעי היא פחותה מזו של הלוחמים הגברים. הלוחמות מתחתנות, נכנסות להריון, התהליכים הגופניים שהן עוברות אינם מאפשרם ימי מילואים רבים. דרישתו של פואה היא שהצבא יציג את נתוני האמת על היקפי ההשקעה בשילוב בנות, על מספר החיילים הדתיים והמסורתיים שיצאו מהמערכת, בכמה הופחת מספר ימי המילואים של שירות הבנות, הפגיעה בחיל התותחנים וביחידות נוספות ועוד. "מבקשים רק שתציגו את נתוני האמת ולא רק שתדגמנו לנו נשים לוחמות".

עוד שאלנו את פואה אם ההתמקדות של הדו"ח בנתונים מקצועיים-מבצעיים אינה מסתירה תפיסת עולם דתית שמלכתחילה אינה מעוניינת בשילוב בנות, גם אם יוכח שבהיבט המבצעי הדבר אפשרי.

"בעיניי צבא יהודי הוא צבא שקדושת המחנה נשמרת בו, ואנחנו שמים את זה על השולחן. צבא ששומר את קדושת המחנה הוא צבא מנצח, ועירוב בנות בשירות המבצעי הוא פגיעה אנושה בכך", אומר פואה ומוסיף כי מעבר לכך, "צריך לדעת שמעבר לאמירה הערכית הזו יש היום בצה"ל דת חדשה, צבא הפרוגרס מול הצבא היהודי, והפיקוד הבכיר בצה"ל מושפע באופן קשה מאוד מעמותות שמקבלות מיליונים ויש להן השפעות משמעותיות בהכנסת אג'נדה ערכית-דתית, שמובילה את הצבא למקומות לא טובים. לכן אני עושה את המחקר הזה כדי להראות את הדברים".

"הפיקוד הבכיר בצבא מגיע עם סט ערכים שלא כולל את הצבא המנצח. זה צבא שפועל בעיקר בשדה החברה בישראל ופחות בצד של הניצחון, והציבור צריך להיחשף לנתון הזה ולומר את דברו".