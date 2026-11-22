במסגרת האירועים לציון עליית יהודי תימן ולזכר הנספים בדרך הוצגו בספרייה הלאומית שני כתבי יד נדירים, הדיוואן, ספר השירים של רבי שלום שבזי בכתב ידו, ו"המדרש הגדול" של רבי דוד עדני בכתב ידו.

כתב היד של ר' שלום שבזי הוא מהמאה ה-17, וכתב היד של רבי דוד עדני מהמאה ה-14. שניהם נתרמו לספרייה הלאומית על ידי אספנים בני העדה התימנית.

על כתבי היד ומשמעותם ההיסטורית סיפר בראיון לערוץ 7 נשיא האגודה לטיפוח חברה ותרבות מורשת יהודי תימן, ד"ר יגאל בן שלום, בעבר מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ויו"ר מועצת המוזיאונים בישראל.

ד"ר בן שלום פותח בציון חשיבותו של היום הלאומי לציון העלייה מתימן, שיצוין השבוע ביום שלישי זו הפעם השנייה. בעיניו מדובר באירוע היסטורי של ממש, ולקראתו, הוצגו בשבוע שעבר, ביום עיון מיוחד של עשרות חוקרים שהתכנסו בספרייה הלאומית, אותם כתבי יד נדירים.

"כולנו מכירים את רבי שלום שבזי, אבל לראות את כתב היד ששרד את הגלות, הרדיפות והפרעות, את הגירוש של היהודים למדבר כששני שלישים מהם מתו, והנה כתב היד המקורי הזה שרד את הפרעות", אומר בן שלום ומספר על הטקסטים הכתובים על דפי קלף ישנים. "לנו אסור לדפדף ורק מומחה של הספרייה יכול היה לדפדף כדי שנראה את השירים. הדפים קצת קרועים בשוליים, אבל כתב היד מאוד ברור. רבי שלום שבזי כתב בעברית ערבית וארמית", הוא מציין.

בנוסף, מוסיף בן שלום, הוצג ה'תכלאל', ספר התפילות של יהודי תימן בכתב ידו של רבי שלום שבזי. "רואים ספר תפילות מקורי ובו תפילות מלפני תקופת הרמב"ם עם תוספות של פיוטים, שירים , תפילות, הושענות ומראנות שלא היו ונוספו על ידו מרבי סעדיה גאון וממקורות שלו. לראות את זה בכתב ידו זה מרגש מאוד".

כתב היד השתמר, על פי ההערכות, על ידי יהודי תימן שבשל הערצתם לרבי שלום שבזי העתיקו את כתב ידו, ואת המקור שמרו בקירות בתים ובמקומות מסתור, כך שגם כאשר נשרפו בתי כנסת כתב היד נשמר. לספרייה הלאומית הגיע המקור לאחר שנרכש בשנות הארבעים ממשפחת חיבשוש, משפחת רבנים מפורסמת שהחזיקה את כתב היד אצלה.

כתב היד הנוסף הוא, כאמור, 'המדרש הגדול' של רבי דוד עדני. מדובר ב"חמישה כרכים של כלל המדרשים שאנחנו מכירים ועוד רבים שאנחנו לא מכירים. רבי דוד עדני היה נגיד בעדן והיה בקשר עם צאצאי הרמב"ם, עמדו בפניו מדרשים שנעלמו במהלך השנים וזה המקור היחיד למדרשים הללו. מדהים לראות זאת בכתב ידו כולל פיוטים, אגדות ופירושים לחמשת חומשי תורה".

לשאלתנו מסביר ד"ר בן שלום כי עד כה היה ידוע שכתבי היד מצויים בספרייה הלאומית, אך לא הוצגו לקהל אלא הוחזקו בתנאי שימור מחמירים של תאורה וטמפרטורה מותאמות. לקראת היום המיוחד הועברה בקשה להוציא את הכתבים לחדר שהגדרת השימור שבו חמורה פחות, על מנת לתת הזדמנות לראות את כתב היד המקורי, ואכן הושג אישור שכזה למספר שעות.

כעת, אומר ד"ר בן שלום, הכוונה היא לאפשר סיורים מיוחדים לקבוצות מהדור הצעיר, שבפניהן ייחשפו הכתבים המקוריים באותה מתכונת של שימור קל מעט יותר, מה שיאפשר לקשור בין שירת 'אם ננעלו' של ימינו אלה לבין המקור המרגש שבו מופיע הטקסט עצמו.