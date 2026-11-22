תיעוד קשה שהופץ ברשתות החברתיות מציג נער בועט פעמיים בפעוטה חרדית, הנראית כבת שלוש, בפתח בניין מגורים בבית שמש.

הפעוטה פרצה בבכי בעקבות התקיפה, והנער נמלט מהמקום. בהמשך עצרה המשטרה את הקטין החשוד במעשה.

בתחילת הסרטון נראה הנער כשהוא לבוש בקפוצ'ון וכובעו מכסה את ראשו, צועד ברחוב ומביט סביבו.

כעבור מספר שניות הוא מגיע לפתח בניין ומבחין בפעוטה הנמצאת במקום. הנער רץ לעברה, אך לפני התקיפה הוא נעצר לרגע ונראה כממתין לאדם המתעד את המתרחש.

לאחר שהמצלם מתקרב, הנער בועט בפעוטה פעמיים. הילדה מתחילה לבכות, והנער מסתובב ונמלט מהמקום.

בעקבות האירוע פעלה משטרת בית שמש ועצרה את הקטין החשוד בתקיפה.