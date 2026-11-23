הדר מילר בשיחה עם שניאור ובר

העיתונאי והפרשן החרדי שניאור ובר, בן 30, התארח בפודקאסט של הדר מילר באולפן ערוץ 7 לשיחה על התקשורת הישראלית, החברה החרדית, תוצאות הבחירות והחשש מפני התלקחות מחודשת בערים המעורבות.

ובר, שהחל את דרכו העיתונאית בגיל 16 וכיום מופיע בכלי תקשורת רבים, סיפר כי הוא רואה בעבודתו שליחות. "אני משתדל לעשות דברים בעלי משמעות בתקשורת ולתת ביטוי לקולות שפחות נשמעים", אמר.

לדבריו, הופעותיו באולפנים שאינם מזוהים עם עמדותיו מלוות לעיתים בעימותים ובדעות קדומות. "אני מגיע לפאנלים וכולם מתנפלים עליי. רואים אדם בחזות חרדית ומגיעים עם סטריאוטיפים. אבל כשאני פותח את הפה, לרוב הדברים משתנים לחלוטין".

הוא סיפר כי הסיפוק הגדול ביותר שלו מגיע דווקא ממפגשים ברחוב עם אנשים שמרגישים כי עמדותיהם אינן זוכות לייצוג בתקשורת. "כשאנשים אומרים לי שאתה אומר את מה שאני מרגיש ואת מה שאני חושב, זה מבחינתי רגע של סיפוק".

בהמשך התייחס לשנה שבה שימש שליח חב"ד באנטוורפן שבבלגיה, והביע דאגה עמוקה לעתידן של הקהילות היהודיות באירופה ובארצות הברית.

"אני חושב שאין עתיד ליהודים שם. אני לא מבין איך אנשים עוד משלים את עצמם שהם יכולים להמשיך להיות שם", אמר. לדבריו, גם בביקוריו בארצות הברית בשנה האחרונה נתקל בגילויי עוינות אנטישמיים. "כמעט אין מקום שאתה לא מרגיש פחד ללכת ברחובות. אני בעצמי קיבלתי קריאות נאצה".

השיחה הפכה טעונה במיוחד כאשר השניים, המתגוררים בלוד, עסקו באפשרות להתלקחות נוספת בעיר בעקבות ההתפתחויות הפוליטיות.

ובר הזהיר כי לדעתו התחזקות כוחן הפוליטי של המפלגות הערביות עלולה להשליך גם על המתרחש בשטח. "יש כאן סיר לחץ מבעבע שהתפוצץ לנו בפנים", אמר בהתייחסו לאירועי שומר החומות.

מילר סיפרה על סרטון שפרסמה בעקבות עוצמת קריאות המואזין בעיר ועל תגובות שקיבלה מגולשים ערבים, ובהן האמירה: "היינו כאן לפניכם ונהיה אחריכם, תתרגלי".

ובר טען כי הציבור שאינו מתגורר בערים המעורבות מתקשה להבין את תחושות התושבים. "אני מזמין את האנשים האלה שיבואו ללוד, שיבואו ללוד ויבינו מה קרה כאן בשומר החומות".

בהמשך מתח ביקורת חריפה על המפלגות המבקשות להקים ממשלה בתמיכת הסיעות הערביות. לדבריו, מדובר בהתפתחות שעלולה לפגוע בזהותה היהודית של המדינה.

"או שאנחנו עכשיו מתעוררים רגע לפני שיהיה מאוחר, או שמדינת ישראל כפי שהכרנו אותה הולכת ונעלמת", הזהיר.

חלק נרחב מהשיחה הוקדש לסוגיית גיוס החרדים. ובר טען כי המפלגות שהתמקדו בנושא במהלך מערכת הבחירות שינו את עמדותיהן במהירות לאחר פרסום התוצאות.

"השתמשו בדבר הזה שימוש פוליטי ציני", אמר. "עוד לא הכריזו על תוצאות הבחירות וכולם אמרו: בואו נוותר לחרדים על הגיוס".

מילר הדגישה כי המצוקה של אנשי המילואים והוויכוח הציבורי על חלוקת הנטל הם אמיתיים וכואבים, אך הבדילה בינם לבין השימוש הפוליטי שנעשה בסוגיה. ובר הסכים לדבריה וטען כי דווקא ההתפתחויות האחרונות חשפו את הפער בין ההצהרות הפוליטיות לבין הנכונות לפשרות.

בהתייחסו למשא ומתן שניהלה יהדות התורה עם גוש איזנקוט, אמר ובר כי היה נכון לקיים את השיחות, גם אם לא הייתה כוונה ממשית להצטרף לממשלה.

"אני חושב שיהדות התורה חייבת לנהל את המשא ומתן עם גוש השמאל", אמר, והסביר כי בעיניו השיחות אפשרו לחשוף את עמדות המפלגות בנושא הגיוס והיחסים עם הציבור החרדי.

בהמשך נשאל על התמיכה שלה זוכה איתמר בן גביר בקרב חלק מחסידי חב"ד. ובר הסביר כי בחב"ד אין הוראה קבועה להצביע למפלגה מסוימת, וכי ההנחיה המוכרת של הרבי היא לתמוך במפלגה שתדאג לשלוש השלמויות: שלמות התורה, שלמות העם ושלמות הארץ.

לדבריו, חלק מהחסידים רואים בבן גביר מועמד שאינו צפוי להתפשר בנושאים הללו, ולכן בוחרים לתמוך בו.

למרות הביקורת החריפה והחששות שהעלה לאורך השיחה, ובר ביקש לסיים בנימה אופטימית.

"אני חושב שעם ישראל רואה מה שקורה כאן. עברנו הרבה טלטלות, ואני חושב שנעבור גם את התקופה הזאת, שאולי תהיה קצת מאתגרת ומטלטלת", אמר.

"בסופו של דבר אנחנו נגיע למנוחה ולנחלה. אנחנו נחיה כאן בשלום, נחיה לבטח בארצנו. ההיסטוריה עומדת לצדנו".

מילר השיבה כי היא חוששת שהדרך לשם עוד תהיה רצופה בטלטלות, אך ובר חתם בתקווה: "הלוואי שנחסוך את זה ונגיע ישר לגאולה. זאת בסוף התוכנית שלנו".