בימים אלה מצוין מלאת 49 שנים לביקורו ההיסטורי של נשיא מצרים, אנואר סאדאת, בישראל. על ההיערכות, הדריכות והחשש שליוו את הצמרת הביטחונית והמדינית בישראל סיפר בראיון לערוץ 7 חוקר המורשת, סא"ל במיל' גדעון מיטשניק.

"אחד המאפיינים של התהליך לקראת ביקורו של סאדאת הוא המידור הכבד", משחזר מיטשניק את האירועים שלמעשה החלו עוד לפני המהפך הפוליטי של שנת 77'. היה זה כאשר יצחק רבין, ראש הממשלה אז, יצא לפגישה במרוקו עם המלך על מנת לבחון דרכים לכינון שלום עם מצרים. לנסיעה ההיא יצא רבין כשהוא מחופש בפאה חומה, משקפיים ושפם.

שנה לאחר מכן גם משה דיין יצא למרוקו לשני מפגשים בעלי מטרה דומה, וגם הוא יצא כאשר הוא מחופש. איך בדיוק הוא התגבר על הרטייה? לא ברור, אך בהחלט ייתכן שמשקפיים כהים פתרו את הבעיה.

התהליך שאותו הוביל בגין היה ללא ידיעתם של שר הביטחון, הרמטכ"ל וראש אמ"ן שלמה גזית. "הם לא יודעים דבר וחצי דבר על מה שהמוסד מוביל", אומר מיטשניק ומספר כיצד לאחר המהפך הטיל בגין על ראש המוסד, יצחק חופי, חק'ה, מספר משימות שאחת מהן הייתה סלילת הדרך לשלום עם מצרים. זאת לצד העלאת יהודי אתיופיה ורדיפת הפושעים הנאציים.

המוסד מוביל את המהלך על רקע קשרים שכבר קיימים עם מרוקו ובעקבות הביקור הקודם, זה של רבין, אצל המלך. "ראש המוסד נפשגש עם מלך מרוקו ובספטמבר מגיע משה דיין פעמיים למרוקו. דיין מציף בפני המלך את רצונו של בגין לשלום עם מצרים. המסר עובר מהמלך לסאדאת שמגיב באופן חיובי בתוך כמה ימים ועשרה ימים לאחר מכן יוצא דיין בפעם השנייה למרוקו כשהוא מחופש. שם הוא נפגש עם סגן ראש הממשלה המצרי, נאמנו של סאדאת. הם משוחחים ויש טענה שכבר שם דיין התחייב על הנסיגה מסיני. ב-9 בנובמבר סאדאת נואם בפרלמנט המצרי על רצונו להגיע לכנסת בירושלים ולדבר עם הישראלים. בגין מביע שמחה על נכונות סאדאת להגיע ונקבע ביקור ליום ה-19 בנובמבר 77'".

ממשיך מיטשניק ומספר על החשאיות שליוותה את ההיערכות לביקור ואת החשש שהעלה ראש אמ"ן שלמה גזית בפני הרמטכ"ל שמא מדובר במהלך הונאה מצרי. הרמטכ"ל מתראיין ל'ידיעות אחרונות' ומזהיר מתרגיל הונאה מצרי. הוא חוטף על כך מעיזר ויצמן, שר הביטחון".

אירוע נוסף שכמעט מביא לטירפוד הביקור מתרחש ביום ה-18 לנובמבר. "אמ"ן מאתר סימני היערכות חריגה של הצבא המצרי בגדת התעלה. המודיעין מציף את המידע בפני הרמטכ"ל, שר הביטחון וראש הממשלה. בגין מכנס דיון חירום ושלמה גזית העיד שהוא חשב שבגין, דקה לפני שסאדאת מגיע, יקיים דיון הערכת מצב על מצרים. בדיון לא משתתף שר הביטחון שהיה אז אחרי תאונת דרכים, ומי שמשתתף בדיון הוא סגן ראש הממשלה, יגאל ידין, שחושש מהערכות אמ"ן והרמטכ"ל וממליץ לגייס מילואים כלקח ממלחמת 73'. בגין נחוש בדעתו שסאדאת מתכוון להגיע כדי לכונן הסכם שלום ואין כוונתו למלחמה והוא דוחה את ההמלצה של ידין".

ב-19 בנובמבר סאדאת מגיע וכולם מתרגשים. מיטשניק מספר כי החשש במטכ"ל מתרגיל מצרי לא נרגע גם לאחר הגעת סאדאת לישראל. תוך כדי הביקור, בעוד כולם מתרגשים, צוחקים ומצטלמים, במטכ"ל התקיים דיון בראשות הרמטכ"ל סביב השאלה אם אכן פניה של מצרים לשלום או שכולנו נמצאים בעיצומו של תרגיל הונאה. דווקא רפול, אלוף אז, נתן קרדיט לסאדאת וטען שהוא מאמין לכוונותיו.