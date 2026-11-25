ד”ר חנה קטן בשיחה עם מתניה ותהילה פלדמן

כשתהילה פלדמן עמדה תחת החופה לצד בעלה מתניה, היא כבר ידעה כיצד היא רוצה שייראה ביתם. היא חלמה על משפחה גדולה, על בית מלא בילדים ועל שמחת חיים. אלא שהדרך להגשמת החלום הייתה ארוכה ומורכבת הרבה יותר מכפי שיכלה לדמיין.

בריאיון לד"ר חנה קטן באולפן ערוץ 7 מספרים בני הזוג פלדמן, המתגוררים בהר ברכה, על השנים הארוכות של טיפולי הפוריות, על האכזבות, על ההתמודדות הזוגית ועל ארבעת הילדים שנולדו להם.

תהילה הכירה את מתניה בשנתה הראשונה כקומונרית, בעקבות הצעה של חברה מהאולפנה. הקשר התפתח במהירות והשניים נישאו כשהם חולמים להקים משפחה גדולה.

אלא שחודש אחר חודש הציפייה להיריון הסתיימה באכזבה. בעקבות בירור רפואי התברר כי בני הזוג יידרשו לעבור טיפולי הפריה חוץ־גופית. כבר בתחילת הדרך הם פנו למכון פוע"ה לקבלת ליווי והכוונה.

"ידענו שאנחנו נכנסים למסע שאנחנו לא יודעים כמה זמן הוא ייקח לנו", מספרת תהילה.

היא זוכרת היטב את הטיפול הראשון, את החששות מההליך הרפואי ואת הדמעות לפני הכניסה לחדר הניתוח. מתניה, מצידו, מתאר את תחושת חוסר האונים של בעל המבקש להקל על רעייתו, אך אינו יכול לשאת במקומה את הכאב.

במשך שבע שנים עברו השניים כ-50 מחזורי טיפולי פוריות. התקווה שהתחדשה בכל פעם התחלפה שוב ושוב באכזבה, וההתמודדות הממושכת השפיעה גם על חייהם הזוגיים.

"למה אני לא מקבלת את הדבר הכי בסיסי שבעולם, להיות אמא? מה אני לא טובה? מה אני שונה מאותה אמא?", משחזרת תהילה את המחשבות שליוו אותה באותן שנים.

בתחילה שמרו בני הזוג את ההתמודדות בסוד, אולם בהמשך הבינו שההסתרה מכבידה עליהם. כשהחליטו לשתף את סביבתם, גילו עד כמה המשפחה, החברים והקהילה נכונים לסייע להם. חברים העמידו לרשותם רכב, חברות החליפו את תהילה בעבודתה ובני הקהילה דאגו לארוחות לאחר הטיפולים.

באחד הרגעים הקשים, לאחר טיפול שלא צלח, נכנסה תהילה בבכי לחדרו של הרב מנחם בורשטין, ראש מכון פוע"ה.

"די כבר! אני לא מסוגלת יותר", אמרה לו. הרב השיב לה כי אינו יודע באיזו דרך, אך הוא מאמין שביתה יתמלא בילדים.

בתום שבע שנות ציפייה נולד בנם הבכור, נועם. אלא שגם לאחר לידתו נאלצו בני הזוג להתמודד עם אתגרים נוספים. היריון שהושג בטיפול הבא התפתח בצלקת הניתוח הקיסרי, ותהילה נאלצה להפסיקו.

ארבע שנים וחצי נוספות של טיפולים חלפו עד להולדת בתם שוהם. במהלך התקופה הזאת כבר החל נועם לשאול את הוריו מדוע אין לו אחים.

"נועם, תתפלל. אבא ואמא מאוד רוצים, ואנחנו עובדים מאוד קשה בשביל זה", השיבו לו הוריו.

בהמשך נולד בנם אורי, ולאחר התמודדות נוספת שכללה גם אובדן היריון טבעי, נולד בנם הרביעי, נווה.

מתוך הניסיון האישי שלה הקימה תהילה את מיזם "בוקר טוב אלופה", שנועד להעניק תמיכה לנשים העוברות טיפולי פוריות, בדומה למיזמים הקהילתיים המסייעים לנשים לאחר לידה. לדבריה, דווקא הבושה והחשש מחשיפה מקשים לעיתים על הנשים לקבל את העזרה שהן זקוקות לה.

מתניה מבקש להעביר מסר גם לבעלים הנמצאים בעיצומו של מסע דומה. לדבריו, ההתמודדות אינה של האישה בלבד, אלא של שני בני הזוג, החווים יחד את הציפייה ואת האכזבה.

"זה חייב להיות ביחד", הוא מדגיש, ומספר על הכוחות ששאב מהנחישות של רעייתו לאורך השנים.

כיום, כשהם הורים לארבעה ילדים, מבקשים מתניה ותהילה להעניק מניסיונם לזוגות אחרים המתמודדים עם קשיי פוריות, לעודד אותם לשתף את סביבתם ולא להישאר לבד עם הכאב.

"הכי חשוב לעטוף את עצמכם באנשים שאוהבים אתכם", מסכמת תהילה. "תהיו ביחד, תחזקו אחד את השני, תהנו בזמן הזה".