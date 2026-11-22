בקוריאה קרם הגנה הוא חלק מטיפוח הבוקר של הרבה נשים, כל השנה, גם בימים אפורים, ומעליו הן מתאפרות. בעבודה עם המפעלים שם ראיתי כמה תשומת לב מקבל המרקם. אם מרגישים את קרם ההגנה על הפנים, בשלב מסוים מפסיקים למרוח אותו.

אפשר לסמוך על קרם הגנה קוריאני?

לפני כמה שנים התפרסם סיפור על קרם הגנה קוריאני פופולרי, שבבדיקות חוזרות יצא חלש בהרבה ממה שהיה כתוב עליו. מאז הרבה נשים שואלות אם אפשר לסמוך על קרמי הגנה מקוריאה.

שלחנו את קרם ההגנה לפנים SPF 50 למעבדה עצמאית באירופה, שבדקה אותו לפי התקן הבינלאומי, והוא קיבל SPF של 51.6. המספר הזה מודד בעיקר את ההגנה מקרינת UVB, זו ששורפת ומאדימה את העור

המעבדה בדקה גם את ההגנה מ-UVA, הקרינה שקשורה בעיקר לקמטים ולכתמים, וההגנה של הקרם יצאה רחבת טווח. זה הנתון שהכי מעניין אותי. UVA לא נעלמת בחורף, והיא עוברת גם דרך עננים ודרך חלק מחלונות הרכב. ארגון הבריאות העולמי ממליץ להתגונן כבר ממדד קרינה 3, ובצהרי יום בהיר בחורף בתל אביב מגיעים לשם בקלות.

למה הוא לא משאיר לובן

שילבנו בו ארבעה מסננים, וכל אחד מהם מכסה חלק אחר של הקרינה. ככה אפשר להגיע ל-SPF 50 בלי להעמיס על מסנן אחד. אין בו מסננים מינרליים, שהם בדרך כלל אלה שמשאירים לובן.

לצד המסננים הוספנו רכיב שמופק משורש הליקוריץ ומוכר כמרגיע בטיפוח העור. הקרם טבעוני ולא נוסה על בעלי חיים, וכמו כל קו האיפור, גם הוא מיוצר בקוריאה .

הוא נספג מהר, ואחר כך אפשר להתאפר עליו או להשתמש בו כבסיס לאיפור. לקוחה אחת כתבה באתר שהוא כל כך נעים, שלרגע היא חששה שזה בכלל לא קרם הגנה.

SPF 30 או SPF 50?

על הנייר ההבדל נראה קטן. אבל במעבדה בודקים את הקרם בשכבה עבה יותר ממה שרובנו מורחות ביום יום, ולכן בפועל מקבלים פחות הגנה ממה שכתוב על האריזה. SPF 50 נותן מרווח ביטחון, במיוחד בקיץ הישראלי, ובכל מקרה הכמות חשובה יותר מהמספר.

איך מורחים קרם הגנה לפנים מתחת לאיפור

מורחים אותו בבוקר, גם בימים מעוננים, כשלב האחרון אחרי קרם הלחות ולפני האיפור. לפנים צריך בערך רבע כפית, ועוד קצת לצוואר ולאוזניים. בנהיגה כדאי למרוח גם על הידיים, שמקבלות שמש דרך החלון. אחרי המריחה מחכים דקה או שתיים, ורק אז מתאפרות. מייקאפ עם SPF לא מחליף אותו. אף אחת לא מורחת רבע כפית מייקאפ על הפנים.

בשמש ישירה מחדשים לפחות כל שעתיים, וגם אחרי זיעה או מים. מעל איפור זה מסובך, ולכן ביום ארוך בחוץ אפשר לנקות את הפנים באמצע היום, למרוח שוב ולהתאפר מחדש. כובע רחב שוליים ומשקפי שמש עוזרים, ובצהריים עדיף לחפש צל.

הוא נועד ליום יום. לים ולבריכה עדיף קרם עמיד במים, וגם אותו צריך לחדש אחרי כל יציאה מהמים. ומי שמשתמשת בחומצות צריכה להקפיד על קרם הגנה עוד יותר, גם בשבוע שאחרי שהפסיקה, כי הן מגבירות את הרגישות של העור לשמש.

הכותב הוא מייסד ומנכ"ל סיקרט. מוצרי החברה נמכרים באתר seacret.co.il.