על רקע אתגרי החינוך במוסדות החרדיים, התייחס האדמו"ר מביאלא לשאלת הסמכות החינוכית ומערכת היחסים שבין מחנכים ומטפלים לבין תלמידים ומטופלים - והציג תפיסה ייחודית המעמידה במרכז את היכולת של דמות סמכותית להכיר בטעויותיה.

"מחנך הוא מי שיודע להודות בטעות", קבע האדמו"ר במהלך שיחה שקיים עם המטפל הרגשי פנחס וייס, יו"ר מרכז הטיפול "מבטח".

לדבריו, המסר, שמעמיד את הענווה ואת לקיחת האחריות של המבוגר מעל לשימור סמכות נוקשה, נועד להדגיש כי דוגמה אישית וכנות הן הבסיס לבניית יחסי אמון בריאים בין מחנך לחניכיו ובין מטפל לפונים אליו.

"בעולם חינוכי שבו דמות הסמכות נתפסת לעיתים ככזו שצריכה להקרין ודאות מוחלטת ובלתי מעורערת, ההנחיה של האדמו"ר מציבה סטנדרט הפוך: היכולת של איש חינוך להודות בשגיאה אינה מחלישה את מעמדו, אלא מהווה תנאי הכרחי ליצירת שיח פתוח ואמון אמיתי - בפרט בעבודה עם צעירים ומשפחות המתמודדים עם משברים", הסבירו בסביבת האדמו"ר.

המפגש התקיים לרגל השקת אגפים חדשים והרחבת המענים המקצועיים במרכז הטיפול "מבטח", שאותו מוביל וייס, העוסק בליווי רגשי ובהתמודדות עם אתגרים אישיים ומשפחתיים במגזר החרדי.