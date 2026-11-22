כשמדובר בברית, בהנחת תפילין או בעלייה לתורה, בחירת הצלם היא החלטה שאין לה תיקון. הסנדק מחזיק את התינוק פעם אחת, והילד מברך על התורה פעם אחת. דניס, הצלם שמאחורי דאבל שוט, מכיר את הרגעים האלה היטב: הוא עוסק ב צילום אירועים מאז 2013, ומאחוריו כבר אלפי שמחות ברחבי הארץ.

ניסיון שמתחיל לפני הרגע עצמו

מי שראה את דניס עובד יודע שהוא מגיע לפחות חצי שעה לפני תחילת הטקס. הוא בודק את התאורה, מוצא את העמדה הנכונה ומוודא מול מי שמנהל את הטקס מה סדר הדברים. כשהמוהל מסיים או כשהילד עולה לתורה, הוא כבר עומד במקום הנכון. זה ההבדל בין צלם שמגיב לרגע לבין צלם שמחכה לו.

כבוד למקום ולמנהג

שמחה בבית כנסת דורשת רגישות, ודניס מקפיד עליה. הוא מתאם מראש עם הגבאי היכן מותר לעמוד, נמנע מפלאש בזמן הקריאה בתורה, ועובד בשקט ובצניעות כך שהמתפללים כמעט לא מרגישים בו. הוא מכיר את סדר הברית, את הנחת התפילין ואת העלייה לתורה, ויודע אילו רגעים המשפחה תרצה לראות שוב בעוד שנים: כיסא של אליהו, קריאת השם, הקשירה הראשונה של התפילין, הסוכריות שנזרקות אחרי הברכה.

גם בכותל המערבי, שבו בקרים של קריאה בתורה עמוסים במיוחד, ההיכרות עם המקום חוסכת למשפחה הרבה לחץ.

שמחה קטנה לא צריכה צוות של חתונה

אחד הדברים שמייחדים את דאבל שוט הוא הגישה לאירועים המשפחתיים הקטנים. במקום לשלוח לסלון של ארבעים איש את מה ששולחים לאולם, דניס מגיע לבד. כ צלם לאירועים קטנים הוא מצלם את הסטילס וגם את המגנטים שהאורחים לוקחים הביתה. האווירה נשארת משפחתית ואינטימית, והמשפחה לא משלמת על שני אנשי צוות.

תמונות תוך ימים, לא חודשים

משפחות רבות מכירות את ההמתנה הארוכה לתמונות אחרי אירוע. בדאבל שוט זה עובד אחרת: כ-50 תמונות נבחרות נשלחות תוך ימים ספורים, והגלריה המלאה נמסרת תוך עד 14 ימי עסקים. המשפחה מקבלת את כל התמונות שעברו עריכה, ולא רק מבחר.

יחס אישי ומחירים שקופים

דניס מלווה כל משפחה בעצמו, משיחת ההיכרות ועד מסירת התמונות. לפני האירוע הוא עובר עם ההורים על הרגעים החשובים להם ועל האנשים שחייבים להופיע בתמונות, כך שהסבא והסבתא לא יישארו מחוץ לאלבום.

גם בנושא המחיר הוא מעדיף לדבר פתוח. צילום סטילס לשמחה קטנה מתחיל בדאבל שוט מכ-1,000 שקלים לפני מע"מ, ובאתר מתפרסם מדריך מפורט שמסביר כמה עולה צלם לאירוע , מה משפיע על המחיר ומתי הצעה זולה מדי צריכה להדליק נורה.

הכנה קטנה שמשנה את התמונות

לפני כל אירוע דניס משתף את המשפחה בכמה עצות פשוטות, שנאספו מאלפי אירועים. כשהברית מתקיימת בבית, הוא ממליץ לקיים את הטקס ליד חלון ולא מולו, כך שהאור ייפול על הפנים. הוא מציע לפנות פינה אחת מרהיטים ומתיקים, שתשמש רקע נקי לתמונות המשפחתיות. ואת התמונות עם הסבים והסבתות הוא מצלם תמיד בתחילת האירוע, לפני הסעודה, כי הם בדרך כלל הראשונים ללכת.

מתי כדאי להזמין

בברית אין הרבה זמן: המועד נקבע ימים ספורים מראש. לכן משפחות רבות פונות לדאבל שוט עוד לפני הלידה, ומעדכנות ביום שבו נקבע התאריך. לבר מצווה, ובמיוחד לעלייה לתורה בכותל, ההמלצה היא לסגור שלושה עד ארבעה חודשים מראש. מספר הימים שבהם קוראים בתורה מוגבל, וכל המשפחות מתכנסות לאותם תאריכים.

שלוש שאלות שכדאי לשאול כל צלם

דניס מעודד משפחות להשוות, ואף מציע להן מה לשאול. אפשר לראות גלריה מלאה של אירוע דומה, ולא רק תמונות נבחרות? מתי בדיוק מקבלים את התמונות? ומקבלים את כל התמונות הערוכות, או רק מבחר? מי שעונה על שלוש השאלות האלה בביטחון, כנראה יודע מה הוא עושה.

שירותים נוספים

מעבר לשמחות המשפחתיות הקטנות, דאבל שוט מצלמת חתונות, אירועי בר ובת מצווה, חינות, כנסים ואירועי חברה, ומציעה צילום וידאו, מגנטים לאורחים ואלבומים דיגיטליים. הבסיס במודיעין, והצוות מגיע לכל הארץ.

איך יוצרים קשר?

אם יש לכם שמחה בדרך ואתם מחפשים צלם שמגיע מוכן, מכבד את המקום ואת המשפחה ויודע מתי הרגע עומד לקרות, דניס ישמח לשמוע מכם, לבדוק את התאריך ולהתאים הצעה לאירוע שלכם. דאבל שוט, צילום אירועים. לפרטים נוספים: 08-6432780.