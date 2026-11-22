בית המשפט המחוזי מרכז בלוד גזר היום (ראשון) שש שנות מאסר בפועל על ציפורה דינר, מורה ומחנכת לשעבר באולפנת שעלבים שליד מודיעין, שהורשעה בעבירות מין חמורות שביצעה בשתיים מתלמידותיה לפני שנים רבות.

בנוסף למאסר בפועל, בניכוי ימי מעצרה, נגזרו על דינר 12 חודשי מאסר על תנאי בגין עבירת מין מסוג פשע ושישה חודשי מאסר על תנאי בגין עבירת מין מסוג עוון, לתקופה של שלוש שנים מיום שחרורה. כמו כן חויבה לשלם פיצויים בסך 140 אלף שקלים לשתי הנפגעות.

דינר הורשעה על פי הודאתה, במסגרת הסדר דיוני, בתשעה אישומים שכללו עבירות אינוס ומעשים מגונים בקטינות, תוך ניצול יחסי תלות, מרות וחינוך.

שמונה מהאישומים עסקו בפגיעה בתלמידה שלמדה בכיתה ט' בשנים 2001-2002, ואילו האישום התשיעי עסק בפגיעה בתלמידה נוספת בשנת 2013.

הפרשה נחשפה בעקבות תחקיר שפורסם ב-ynet וב"ידיעות אחרונות", שבו העידו תלמידות לשעבר על פגיעות מצד דינר, שנחשבה לאורך השנים למחנכת מוערכת. בעקבות הפרסום נפתחה חקירה משטרתית, שבסיומה הוגש כתב אישום בגין הפגיעה בשתי תלמידות.

בגזר הדין הדגישו השופטים, סגן הנשיאה עמי קובו והשופטות מרב גרינברג ואפרת פינק, את חומרת המעשים ואת ניצול מעמדה של דינר כמחנכת וכדמות סמכותית בחייהן של התלמידות.

במהלך המשפט תיארו שתי הנפגעות את ההשלכות הקשות של המעשים על חייהן ואת הקשיים הנפשיים המלווים אותן גם שנים לאחר מכן.

בשלב הטיעונים לעונש ביקשה הפרקליטות לגזור על דינר עשר שנות מאסר, תוך הדגשת חומרת העבירות והפגיעה המתמשכת בתלמידות. מנגד, סנגורה ביקש להסתפק בתשעה חודשי עבודות שירות, בטענה כי יש להתחשב בחלוף הזמן מאז ביצוע העבירות, במצבה הרפואי והנפשי ובנסיבותיה המשפחתיות.

בסיום גזר הדין פנו השופטים לנפגעות וכתבו: "הצדק שנעשה אמנם מאוחר אך בקשתכן התמלאה, הנאשמת נטלה אחריות על מעשיה החמורים, הכירה בפגיעה הקשה שהסבה לכן ותאלץ לשאת בעונש מאסר מוחשי בגינם".

מתוך הפיצויים שנפסקו, 120 אלף שקלים יועברו לנפגעת הראשונה ו-20 אלף שקלים לנפגעת השנייה.