כל אירוע משפחתי דורש תכנון, אבל ברית מילה היא מקרה מיוחד. חתונה מתכננים במשך חודשים, בר מצווה מסמנים בלוח שנה מראש. ברית נערכת ביום השמיני לחיי התינוק, כך שכל ההפקה נדחסת לשבוע אחד.

זה גם השבוע שבו האם מתאוששת מהלידה, האבא מתרוצץ בין בית החולים לבית, והטלפון לא מפסיק לצלצל. בתוך זה צריך לתאם מוהל, לסגור אולם או בית כנסת, להזמין קייטרינג, לבחור סנדק וכיבודים, ולהודיע לכל המשפחה והחברים מתי ואיפה.

בעבר הפתרון היה סבב שיחות טלפון והודעה קצרה בקבוצה המשפחתית. היום יותר ויותר הורים שולחים הזמנה דיגיטלית מעוצבת, שכוללת את כל הפרטים, קישור לניווט ואפשרות לאשר הגעה בלחיצה. מזמינו, פלטפורמה ישראלית להזמנות דיגיטליות וניהול אירועים, רואה את השינוי הזה מקרוב: בריתות הן היום האירועים שנפתחים בה הכי הרבה.

הנה איך זה עובד בפועל, שלב אחר שלב.

שלב ראשון: בוחרים עיצוב להזמנה לברית

השלב הראשון הוא גם הכי מהנה. בעמוד ה הזמנה לברית במזמינו מחכה גלריה של עיצובים שנבנו במיוחד לברית ולבריתה: חסידה ועריסה בתכלת, דובי על ירח, עננים ובלונים, עיצובים קלאסיים עם עלי זית, וגם עיצובים בורוד לבריתה.

יש שתי דרכים להזמין:

• סרטון מונפש עם שיר, שנפתח אצל האורחים בקישור אישי ומגיע גם כקובץ וידאו.

• הזמנה מעוצבת, כתמונה לוואטסאפ וכקובץ PDF למי שרוצה גם להדפיס לסבתא ולסבא.

כל עיצוב נפתח לתצוגה מלאה, ובסרטונים אפשר לראות את ההזמנה עם השמות שלכם עוד לפני שמשלמים. מי שרוצה משהו שאין לאף אחד אחר יכול להזמין גם עיצוב אישי מהצוות.

שלב שני: ממלאים פרטים ורואים את ההזמנה מתעדכנת

אחרי שבוחרים עיצוב, נכנסים לעורך. מצד אחד יש טופס קצר, ומצד שני ההזמנה עצמה, שמתעדכנת תוך כדי כתיבה. אין צורך להכיר תוכנת עיצוב ואין צורך לחכות למעצבת.

מה ממלאים:

1. מי חוגגים: שמות ההורים ושם המשפחה.

2. מתי: תאריך ושעת הברית. המערכת מוסיפה לבד את התאריך העברי ואת יום השבוע.

3. איפה: בית הכנסת או האולם, והעיר או האזור.

4. הסעודה: מי שעורכים סעודה במקום אחר או בשעה אחרת מוסיפים זאת בנפרד.

מי שלא בטוח בנוסח יכול להשתמש במילוי החכם: כותבים במילים שלכם מה חוגגים, והמערכת ממלאת את השדות. אפשר גם להחליף שיר לסרטון מתוך מאגר שירים.

הכל נשמר אוטומטית, כך שאפשר להתחיל מהטלפון בבית החולים ולסיים מהמחשב בבית.

העורך: ממלאים פרטים מימין, וההזמנה מתעדכנת משמאל

שלב שלישי: שולחים ומקבלים אישורי הגעה בוואטסאפ

כאן נמצא רוב החיסכון בזמן. במקום לרדוף אחרי כל דודה ובן דוד כדי לדעת אם הם מגיעים, מעלים את רשימת המוזמנים מאנשי הקשר בוואטסאפ או מקובץ אקסל, והמערכת שולחת לכל אורח הזמנה אישית עם כפתור אישור.

מה קורה אחרי השליחה:

• תמונת מצב במקום אחד: כמה מגיעים, כמה לא, ומי עוד לא ענה.

• תזכורות אוטומטיות רק למי שלא השיב, בלי להציק למי שכבר אישר.

• הודעה ביום האירוע למגיעים, ואחריה הודעת תודה.

• ברכות מהאורחים, שנאספות למקום אחד ונשארות מזכרת למשפחה.

מי שמעדיף לשלוח בעצמו יכול להעתיק קישור אחד ולשתף אותו בקבוצות. האישורים יגיעו לאותו מסך. על השיטה המלאה אפשר לקרוא בעמוד אישורי הגעה בוואטסאפ .

שלב רביעי: סידורי הושבה בלי דף ועט

ברית קטנה בבית כנסת לא צריכה הושבה. אבל כשהסעודה באולם ומגיעים מאה אורחים ומעלה, השאלה מי יושב ליד מי חוזרת, ובמשפחות גדולות היא יכולה להיות רגישה.

כלי סידורי ההושבה במזמינו מציג את האולם בתלת-ממד:

• בוחרים שולחנות עגולים, ריבועיים, מלבנים או שולחנות אבירים.

• מוסיפים רחבה, בר, במה ופינת צילום.

• גוררים אורחים או קבוצה שלמה, כמו "המשפחה מצד אבא", לשולחן.

• או מפעילים סידור אוטומטי ומתקנים בסוף.

היתרון הגדול הוא החיבור לאישורי ההגעה: מי שביטל יוצא מהסידור, ומי שאישר מחכה לשולחן. ביום האירוע כל אורח מקבל בוואטסאפ את מספר השולחן שלו, ואפשר להוריד PDF מסודר לאולם. כך אין צורך להדפיס רשימות ולעמוד בכניסה עם דף ועט.

לוח זמנים מומלץ לשמונת הימים

• ימים 1-2: מתאמים מוהל, סוגרים מקום ובוחרים עיצוב.

• יום 3: ממלאים פרטים ושולחים את ההזמנה.

• ימים 4-5: תזכורת למי שלא ענה, ומעבירים מספר משוער לקייטרינג.

• ימים 6-7: סידורי הושבה וכיבודים אחרונים.

• יום 8: הודעת בוקר עם מספר השולחן, ומזל טוב.

טיפ חשוב: לפעמים הברית נדחית, למשל בגלל צהבת. כדאי לשלוח את ההזמנה רק אחרי שהמוהל אישר את המועד. אם התאריך משתנה אחרי השליחה, מעדכנים אותו במערכת, והקישור שכל האורחים קיבלו מציג את הפרטים המעודכנים.

שאלות נפוצות

כמה זמן לוקח להכין הזמנה לברית?

דקות ספורות. בוחרים עיצוב, ממלאים שמות, תאריך ומקום, וההזמנה מוכנה לשליחה.

יש עיצובים גם לבריתה לבת?

כן. הגלריה כוללת עיצובים בורוד, פרחים ועדין, עם נוסח מותאם לבריתה ולזבד הבת.

אפשר גם להדפיס?

כן. ההזמנה המעוצבת מגיעה גם כקובץ PDF לבית דפוס, למשל לתלות בבית הכנסת.

מה עם אורחים מבוגרים שלא משתמשים באפליקציות?

לא צריך להתקין כלום. מקבלים הודעת וואטסאפ רגילה ומאשרים בלחיצה אחת. מי שבכל זאת מתקשה, אפשר לעדכן את התשובה שלו ידנית ברשימה.

פחות טלפונים, יותר זמן עם התינוק

שמונת הימים שבין הלידה לברית הם הימים הראשונים של המשפחה החדשה. הרעיון מאחורי מזמינו פשוט: לרכז את כל ההפקה במקום אחד, מההזמנה ועד הודעת התודה, כדי שההורים יוכלו להשקיע את הזמן במה שבאמת חשוב.

מי שעומד עכשיו מול ברית קרובה יכול להתחיל בעמוד העיצובים להזמנה לברית במזמינו, ולשלוח את ההזמנה עוד היום חפשו אותנו בגוגל Mazmino - מזמינו הזמנה דיגיטלית לאירועים.

מזל טוב!