עם ישראל צמא לביחד. ללב אחד

"נדמה לי שמעולם לא היינו זקוקים לאחדות כמו שאנחנו זקוקים לה היום". במילים האלה פתחה ד"ר חנה קטן את טור הווידאו שלה בערוץ 7, שבו קראה לציבור הישראלי להניח בצד את המחלוקות, להקשיב גם למי שחושב אחרת ולחזק את תחושת האחווה והערבות ההדדית.

בדבריה התייחסה ד"ר קטן לתקופה המורכבת שעבר עם ישראל, ולצורך הגובר בחיבור בין חלקי הציבור. "אחרי כל מה שעברנו, אחרי תקופות של כאב, מחלוקות, דאגה וחוסר ודאות, יש משהו אחד שכולנו יכולים להסכים עליו: אנחנו צריכים זה את זה", אמרה.

לדבריה, הרצון באחדות אינו מחייב הסכמה בכל נושא, אלא נכונות להקשיב ולהתייחס בכבוד גם לדעות שונות. "אנחנו צמאים לביחד. לשיח שיש בו הקשבה, למבט שרואה את האדם שמולנו, ליכולת להכיל גם את מי שחושב אחרת מאיתנו. לא חייבים להסכים על הכול, אבל אסור לנו לשכוח שאנחנו עם אחד, משפחה אחת".

ד"ר קטן הדגישה כי האחדות אינה יכולה להישאר בגדר אמירה כללית, אלא צריכה לבוא לידי ביטוי בהתנהלות היומיומית של כל אדם. "אחדות היא לא סיסמה. היא בחירה יומיומית. היא היכולת להושיט יד, לוותר לפעמים על הצורך להיות צודקים, לחפש את המחבר ולא רק את המפריד", הסבירה.

בהמשך דבריה קראה לכל אחד לקחת אחריות אישית על השיח ועל היחסים בין חלקי העם. "דווקא עכשיו, כשיש כל כך הרבה קולות שמבקשים להפריד בינינו, האחריות של כל אחד ואחת מאיתנו היא להוסיף עוד קצת אהבה, כבוד וערבות הדדית", אמרה.

את דבריה חתמה בקריאה לאחווה ולתחושת שותפות: "עם ישראל צמא ללב אחד. לאחווה. לתחושה שאנחנו ביחד. וזה לא רק חשוב. זה צו השעה".