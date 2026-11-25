הרב לירז זעירא, נפצע קשה ואיבד את שתי רגליו מפיצוץ רימון בסוריה

ברגע שבו שמע הרב לירז זעירא את מפקד הפלוגה מדווח בקשר כי שתי רגליו נקטעו, המחשבה הראשונה שעברה בראשו לא הייתה על מה שאיבד, אלא על מה שעוד מצפה לו בחיים. "וואו, יש לי שליחות חדשה בחיים", הוא נזכר.

בריאיון באולפן ערוץ 7 במסגרת מיזם 'צועדים ומצדיעים' של גבעת התחומשת ומשרד המורשת לרגל יום ההוקרה לפצועים, מספר זעירא, רב־סרן במילואים ושליח חב"ד, על הפציעה הקשה בסוריה, על תהליך השיקום ועל הכוחות שהוא שואב מעולם החסידות ומאהבת עם ישראל.

הפציעה התרחשה ימים ספורים לפני יום הכיפורים, לאחר שבעה חודשי מילואים בגזרת סוריה ותקופה ממושכת של שירות בעזה. זעירא כבר הבטיח לילדיו כי בקרוב ישוב הביתה. יממה לפני סיום התעסוקה המבצעית הגיע להיפרד מהלוחמים ולהביא להם אספקה וציוד לקראת החגים.

אחד הלוחמים ביקש ממנו לבדוק את כשרות העירוב במוצב. במהלך הבדיקה החליק זעירא על רימון שהיה מוטל בשטח. הפיצוץ העיף אותו באוויר ופצע אותו באורח קשה.

כשהבין שאינו מצליח להזיז את רגליו, התמקד במשימה אחת: להישאר בחיים ולהגיע למקום שבו יוכלו חבריו להעניק לו טיפול רפואי.

"אני חייב להישאר בחיים, אני לא הולך לשום מקום. יש לי שליחות בחיים", הוא משחזר.

בכוחותיו האחרונים זחל לעבר המוצב והצליח להזעיק את הלוחמים. גם כשהגיעו אליו המשיך לדבר ולתת הנחיות, מתוך מאמץ שלא לאבד את הכרתו. הוא מספר בהערכה רבה על מקצועיותם של חבריו, שהעניקו לו טיפול והצילו את חייו.

רק כאשר שמע את הדיווח בקשר הבין לראשונה את חומרת פציעתו. מאוחר יותר, כשהתעורר בבית החולים רמב"ם, אמר לאחד מחבריו כי אם הקדוש ברוך הוא לקח ממנו את הרגליים, הוא ייתן לו כנפיים במקומן.

זעירא מייחס את הכוחות שהתגלו בו באותם רגעים לשנים של לימוד חסידות, אמונה ועיסוק בשליחות. הוא נזכר גם בתהילה כהן, שאיבדה את שתי רגליה בפיגוע באוטובוס הילדים בכפר דרום והשתתפה במשך תקופה ארוכה בשיעורים ובסעודות שבת בביתו. השיחות עמה על אמונה וביטחון קיבלו עבורו משמעות חדשה לאחר הפציעה.

לצד האופטימיות, הוא אינו מסתיר את הקשיים הכרוכים בשיקום. גם פעולות יומיומיות פשוטות, כמו המעבר מהספה למיטה לאחר שהסיר את הפרוטזות, דורשות ממנו מאמץ.

"להגיד שקל לי, להגיד שאין לי קשיים - לא תשמע את זה ממני", הוא מדגיש. עם זאת, הוא מבקש להבחין בין קושי לבין אתגר, ובין עצב לבין מרירות.

את התפיסה הזאת הוא מעביר גם לפצועים אחרים שהוא פוגש במהלך השיקום. לעיתים, הוא מספר, די בכך שהוא צועד במסדרונות כדי להעניק כוח לאנשים המתמודדים עם פציעות משלהם.

"הרבה אנשים עוצרים אותי, אומרים לי: רק לראות אותך הולך, זה נותן לי כוח. אז אני חייב ללכת. איך אני אשאר לשבת, אם אני נותן לאנשים כוח בזה שאני הולך?"

מקור השראה נוסף עבורו הוא דבריו של הרבי מליובאוויטש, שביקש לכנות את נכי צה"ל 'מצוינים בישראל', מתוך הכרה בכוחותיהם ובמסירותם למען העם.

אחד הרגעים המרגשים ביותר בתקופת השיקום התרחש כאשר השתתף בשידור חי ממיטתו בבית החולים בכינוס השלוחים העולמי של חב"ד בניו יורק.

זעירא, שהיה לאחר ניתוח מורכב וסבל מכאבים עזים, הופיע בפני אלפי השלוחים. כשהקהל כולו נעמד על רגליו והריע לו, התקשה לעצור את הדמעות.

"הרגשתי את כל האהבה שמגיעה מחמשת או ששת אלפי האנשים שעומדים שם, אבל שמייצגים בעיניי את כל העולם היהודי".

את התחושה שליוותה אותו מאז הפציעה הוא מתאר במשפט אחד: "הרגשתי שעם ישראל מחזיק אותי".

כיום מבקש זעירא להרחיב את פעילותו ברשתות החברתיות, לחזק אנשים המתמודדים עם משברים ולהעביר הלאה את הכוחות שקיבל. במקביל, הוא כבר הציב לעצמו יעד אישי: לרוץ עשרה קילומטרים.

הרב זעירא, שרץ בעבר מרתונים, נחוש לשוב לרוץ גם לאחר שאיבד את שתי רגליו. את המסע שלו הוא מבקש להפוך להזמנה לכל אדם לגלות את הכוחות הטמונים בו ולהאמין ביכולתו להשפיע על אחרים.

"יש מישהו שמחכה שתגיד לו בוקר טוב, יש מישהו שמחכה שתגיד לו שלום ושהוא יכול. אז תאמין בו".