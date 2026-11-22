יום הפג הבינלאומי | הסיפורים הקטנים שמלמדים אותנו כל כך הרבה על החיים

ד"ר חנה קטן מתייחסת בטור אישי שפרסמה לציון יום הפג הבינלאומי להתמודדות של תינוקות שנולדו לפני הזמן ושל הוריהם, ומדגישה כי פגות אינה רק מצב רפואי, אלא גם מסע רגשי מורכב המלווה בדאגה, בחוסר ודאות ובתקווה.

בדבריה היא מבקשת להעלות את המודעות לקשיים שחוות המשפחות ולהוקיר את עבודתם של הצוותים הרפואיים המלווים אותן.

"יש תינוקות שהמסע שלהם בעולם מתחיל הרבה לפני הזמן", מסבירה ד"ר קטן. "במקום להגיע הביתה לחדר שהוכן עבורם, הם מוצאים את עצמם במחלקת הפגים, מוקפים במכשור רפואי, בצינורות ובצוותים רפואיים שמנסים להעניק להם את התנאים הטובים ביותר כדי לגדול ולהתחזק".

לדבריה, הלידה המוקדמת משנה את המציאות הצפויה להורים ולתינוקות, והופכת גם התקדמויות קטנות לאירועים בעלי משמעות רבה. "פגות היא הרבה יותר מלידה מוקדמת. היא מציאות מורכבת עבור התינוקות ועבור ההורים שלהם. ימים ארוכים של המתנה, דאגה וחוסר ודאות. רגעים שבהם כל גרם נוסף במשקל הוא סיבה לשמחה, כל נשימה עצמאית היא ניצחון קטן, וכל התקדמות, אפילו הזעירה ביותר, ממלאת את הלב בתקווה".

ד"ר קטן הקדישה חלק מדבריה להתמודדות של ההורים. "הורים לפגים עוברים מסע שלא תמיד אפשר להסביר במילים. לצד האושר על הולדת התינוק, הם מתמודדים עם פחדים, שאלות, רגשות מעורבים ולעיתים גם עם תחושת בדידות".

היא מציינת, במהלך השהות בפגייה לומדים ההורים להכיר את הטיפול הרפואי בילדם, להתמודד עם השאלות המתעוררות ולמצוא כוחות בתוך חוסר הוודאות. לצד הקשיים הם לומדים גם לשמוח בכל התקדמות בדרך לחזרה הביתה.

בהתייחסה למשמעותו של יום הפג הבינלאומי, הדגישה ד"ר קטן את החשיבות שבהגברת המודעות הן לצרכים הרפואיים של הפגים והן לצרכים הרגשיים של משפחותיהם. "יום הפג הבינלאומי נועד להעלות את המודעות לפגות, לאתגרים הרפואיים והרגשיים שהיא מביאה איתה, לחשיבות הטיפול המקצועי בפגים ולצורך בתמיכה מתמשכת במשפחות. זה גם יום להוקיר את הצוותים הרפואיים במחלקות הפגים, שמלווים את התינוקות והמשפחות במסירות, במקצועיות וברגישות, לעיתים לאורך שבועות וחודשים, ובעיקר, זה יום שמזכיר לנו כמה כוח יש בחיים הקטנים האלה. כמה אומץ יכול להיות בגוף זעיר, וכמה תקווה יכולה להיכנס לתוך רגע אחד קטן".

"לכל הפגים, להורים שלהם ולכל מי שצועד איתם בדרך - אנחנו שולחים חיבוק גדול. כי לפעמים ההתחלות הקטנות ביותר מובילות לסיפורים גדולים במיוחד", סיכמה ד"ר קטן.