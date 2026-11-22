בכל כניסה ויציאה מהבית אנחנו פוגשים את המזוזה, ורבים נוהגים לנשק אותה. מעבר לקיום המצווה, יש כאן גם מקום להידור: "זה א-לי ואנווהו", להתנאות לפניו במצוות. לכן כדאי להתייחס לבחירת בית המזוזה בתשומת לב: לחשוב על חומר, צבע ופרופורציה, כך שהמזוזה תהיה נאה ומכובדת.

חומר: בטון, אלומיניום או קרמיקה

בטון מתאים במיוחד לבתים בסגנון מודרני ותעשייתי. הוא נראה נקי, עמיד בשמש ובגשם, ומתיישב יפה על משקופים בגוון אפור או שחור. אלומיניום משתלב יפה בדלתות אלומיניום, וקרמיקה בגוונים רכים מכניסה חום לכניסות בסגנון כפרי.

גודל: לא רק עניין של טעם

בית המזוזה צריך להכיל את הקלף בנוחות, בלי לקפל אותו בכוח. בדלתות כניסה רחבות או במשקופים עבים, בית מזוזה גדול לכניסה נראה מאוזן יותר ולא "נבלע" בדלת. בחדרים פנימיים אפשר לבחור דגם עדין וקטן.

שלושה דברים לבדוק לפני שקונים

האם בית המזוזה מתאים לגודל הקלף שיש לכם.

האם החומר עמיד לחוץ, אם המזוזה בכניסה החיצונית.

איך הוא מתחבר: הדבקה, ברגים או שניהם.

כמה מזוזות צריך בבית?

כל פתח שיש לו משקוף ודלת ומשמש למגורים חייב במזוזה: חדרי שינה, סלון, מטבח, חדר עבודה ומרפסת סגורה. חדרי רחצה ושירותים פטורים. בדירה ממוצעת מדובר בשש עד עשר מזוזות, ולכן הרבה משפחות בוחרות סדרה אחת בכל הבית, ובית מיוחד יותר לכניסה הראשית.

שילוב עם העיצוב הקיים

כדאי להסתכל על הגוונים של הדלת, הידית והמשקוף. דלת לבנה עם ידית שחורה תיראה מצוין עם בית מזוזה שחור או אפור כהה. דלת עץ טבעית מתאימה לבטון בגוון חול או לקרמיקה בגוון חם. ובמשקוף צר, דגם דק וגבוה ייראה מאוזן יותר מדגם רחב.

מתנה לבית חדש

בית מזוזה מעוצב הוא גם אחת המתנות האהובות לחנוכת בית ולזוגות צעירים. הוא שימושי, אישי ונשאר על המשקוף שנים. כשבוחרים מתנה כזו, כדאי לבדוק את סגנון הבית של המקבלים, ולבחור מתוך מגוון של מזוזות מעוצבות דגם בגוון ניטרלי שמתאים כמעט לכל דלת. אפשר גם לצרף קלף כשר, כך שהמתנה מוכנה לקביעה מיד.

תחזוקה

בכניסה החיצונית, אבק וגשם עושים את שלהם. בית מזוזה מבטון אטום או ממתכת מצופה לא דורש יותר מניגוב במטלית לחה. ואל תשכחו את הבדיקה של הקלף פעמיים בשבע שנים, הזדמנות טובה גם לבדוק שבית המזוזה עדיין אטום.