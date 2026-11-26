לא הכול חייבים להסכים. אבל על דבר אחד אסור לנו לוותר: על הבית המשותף שלנו!

על רקע המחלוקות בכנסת סביב מערכת המשפט ויחסי הרשויות, ד"ר חנה קטן מבקשת להפנות את תשומת הלב באולפן ערוץ 7 למה שמחבר בין חלקי החברה הישראלית, גם בשעה שהפערים ביניהם מעמיקים.

"לא על הכול חייבים להסכים. אבל על דבר אחד אסור לנו לוותר: על הבית המשותף שלנו", אומרת קטן.

לדבריה, הוויכוחים על הרכב הוועדה לבחירת שופטים, סמכויות בית המשפט וגבולות הכוח של הכנסת והממשלה עוסקים בשאלות מהותיות הראויות לדיון ציבורי רציני ומעמיק. עם זאת, היא מבקשת להזכיר כי חוסנה של המדינה אינו נשען על חוקיה בלבד.

"מדינה לא בונים רק באמצעות חוקים. מדינה בונים גם באמצעות אמון", היא מדגישה. "אמון במוסדות, אמון במערכת, אמון בכך שגם מי שחושב אחרת ממני הוא חלק בלתי נפרד מהסיפור שלנו".

קטן קושרת בין המחלוקות הפוליטיות לבין הכאב והאובדן שחווה העם בשנות המלחמה, ומזכירה את חשיבות השמירה על האחדות גם בעיצומם של מאבקים עקרוניים.

"אני מאמינה שאפשר לקיים מחלוקת נוקבת, להיאבק על עקרונות ולדרוש תיקונים, בלי לשכוח את האחריות המשותפת שלנו. הכנסת היא הבית של כולנו. גם מערכת המשפט אמורה לשרת את כולנו".

את דבריה היא מסיימת בקריאה לנבחרי הציבור ולחברה הישראלית כולה: "הלוואי שנדע להחזיר לשיח הציבורי קצת ענווה, קצת הקשבה והרבה אחריות. כי בסופו של יום, לפני שאנחנו ימין או שמאל, קואליציה או אופוזיציה, אנחנו עם אחד".