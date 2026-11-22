ח"כ אחמד טיבי מהרשימה המשותפת מעורר סערה חדשה בשל תיעוד של פגישה שקיים עם חבר הפרלמנט הירדני לשעבר ח'ליל עטיה.

בתיעוד נראה עטיה, המוכר בעמדותיו העוינות כלפי ישראל, כשהוא מארח את טיבי, משבח את פעילותו, מצדיע לו ומכנה אותו גיבור.

עטיה, שכיהן בעבר בפרלמנט הירדני, התפרסם לאורך השנים בהתבטאויות ובפעולות מחאה נגד ישראל. בין היתר הצית את דגל ישראל במספר הזדמנויות, בתוך הפרלמנט הירדני ומחוצה לו.

בעקבות הפרסום התייחס העיתונאי ג'קי חוגי למפגש בפוסט שפרסם ברשת X, ומתח ביקורת על החלטתו של טיבי להיפגש עם הפוליטיקאי הירדני.

"המפגש של ח"כ אחמד טיבי עם הפוליטיקאי הירדני ח'ליל עטייה הוא פיגוע קואליציוני בעיתוי הכי רגיש", כתב חוגי. "עטייה הוא אמנם פרובוקטור בשקל אבל נודע כאחד מגדול שונאי ישראל ברבת עמון. טיבי מכיר את עטייה ומה שהוא מסמל, ומודע היטב לרגישות בישראל כלפי דמויות כאלה. ברור לו שהתמונות מן המפגש ישרתו את מחנה נתניהו בהתנגדותו לצירוף מפלגות ערביות".

בהמשך העלה חוגי שתי אפשרויות ביחס לשיקוליו של טיבי, תוך שהבהיר כי מדובר בהערכותיו שלו. "או שביקש לפגוע בכניסתו של מנסור עבאס לקואליציה, אם עוד היה סיכוי כזה, או שהיה מבושם מהישגי מפלגתו עד דלא ידע להבחין בין טוב לרע. כיצד אפשר להסביר מפגש עם ליצן ירדני, לחזור אלינו כאן הביתה ולהתלונן על אוסף הליצנים שלנו".