פגישת צוותי המשא ומתן של הליכוד ומפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט הסתיימה הערב (ראשון) לאחר יותר מארבע שעות.

במהלך הפגישה דנו הצדדים ברפורמה המשפטית, בהקמת ועדת חקירה ובחוק הגיוס, אולם סוגיית הרוטציה בראשות הממשלה לא עלתה לדיון. אחת המחלוקות שהתעוררו נגעה להשתתפותו של יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, בממשלה העתידית.

נציגי ישר דרשו כי בן גביר לא יהיה חלק מהממשלה שתוקם, אך נציגי הליכוד לא הסכימו להתחייב לכך.

בהודעה משותפת שפרסמו שתי המפלגות נכתב: "הסתיימה פגישת המו"מ בין נציגי ישר! לנציגי הליכוד. בפגישה הוצגו העמדות בשורת נושאי מהות והתקיים בהם דיון מפורט. תתקיים פגישת המשך".

במקביל למגעים בין הליכוד לישר, פרסם יו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, פוסט שבו מתח ביקורת על התבטאויות המייחסות תמיכה בטרור לכל הציבור הערבי.

"בכל הדורות, לפני שפגעו ביהודים, אמרו עליהם: 'כולם'. כולם בוגדים. כולם מרעילי בארות. כולם רוצחים ותומכי טרור. נתניהו, בן גביר, גוטליב, לא מפסיקים לצווח על חברי הכנסת הערבים: 'הם תומכי טרור, כולם'. הליכוד מוציא הודעה רשמית על 'קולות תומכי טרו'ר. לא חשוב מאיזו מפלגה, במה הם מאמינים, אם הם דתיים או חילונים, גינו את החמאס או לא, כולם אותו דבר. אנחנו דורשים מהעולם, בצדק, שלא יגיד "היהודים כולם". מי שדורש את זה, לא יכול להגיד "הערבים כולם". אבא שלי שרד את האנשים שאמרו על היהודים 'כולם'. הוא לא היה סולח למי שאומר את זה היום בעברית, בכנסת ישראל. גם אני לא".