ראש המועצה האזורית בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, גינה את הצתת כלי הרכב וריסוס כתובות הגרפיטי במהלך הלילה (ראשון) וקרא למשטרה ולצה"ל לפעול לאיתור האחראים ולהעמדתם לדין.

"אני מגנה את שריפות הרכבים והגרפיטי שהתרחשו הלילה ביהודה ושומרון. המעשים החמורים האלה פוגעים גם בהתיישבות ובתושבים שבונים אותה יום יום. אני דורש ממשטרת ישראל ומצה"ל לפעול יחד בנחישות ולהביא את האחראים למעשים לדין", הצהיר גנץ.

בהמשך דבריו התייחס לשיח הציבורי שהתפתח סביב האירועים. "לצד זאת, חמור בעיניי שפוליטיקאים בישראל מאמצים את השפה והמונחים של הקמפיינים האנטי-ישראליים, ובראשם המונח 'טרור יהודי', ובכך משרתים את מי שפועלים להשחיר את פניה של מדינת ישראל בעולם".

לדבריו, אין להשליך ממעשי האלימות על כלל תושבי יהודה ושומרון. "הניסיון לנצל מעשים חמורים של קומץ עבריינים כדי להכתים ציבור שלם ולעשות הון פוליטי על גבם של תושבי יהודה ושומרון הוא חסר אחריות".

"החוות והיישובים, הוותיקים והחדשים, הם חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל וממערך ההגנה עליה. במקום שבו תעמוד המחרשה, במקום שבו יעמוד המתיישב, שם יעבור הגבול", סיכם גנץ.