ביקורת חריפה נשמעת הערב (ראשון) מפיו של כתב התרבות ב-ynet, רן בוקר, על אופן סיקור המשא ומתן בין הליכוד למפלגת "ישר".

לאחר פגישה שנמשכה יותר מארבע שעות בין צוותי שתי המפלגות טען בוקר כי כלי התקשורת מנסים להבליט את הצדדים השליליים של הפגישה ופוגעים בניסיון לגבש ממשלת אחדות.

"תקשורת מפלגת: במקום לחבק את המו"מ שיש לאחדות, אחרי 4 שעות של פגישה - הכותרות מציגות את הרע", כתב בוקר ברשת X.

הוא הוסיף "עד שסוף סוף יושבים שני הצדדים לניסיונות לאחות את הקרעים המטורפים שיש כאן אחרי שנים של סבל - התקשורת מראה את הרע".

בהמשך הביע בוקר חשש כי אופן הסיקור אינו משפיע רק על השיח הציבורי, אלא עלול גם להשפיע על החלטותיהן של המפלגות. "אני בטוח שיש מפלגות שחוששות מעצם המהלך לאחדות רק בגלל העליהום התקשורתי שיקום עליהן".

לדבריו, האחריות לפילוג בחברה הישראלית אינה מוטלת רק על המערכת הפוליטית. "לתקשורת יש חלק משמעותי מאוד בפילוג שיש בעם".

את דבריו סיים בקריאה ישירה לכלי התקשורת לשנות את אופן הסיקור של המגעים הפוליטיים. "מספיק עם זה. העם הצביע בעד אחדות. תפסיקו לדחוף לרע ולפילוג. יש לכם אחריות".