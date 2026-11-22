הרמטכ"ל בפיקוד דרום

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הזהיר היום (ראשון) כי צה"ל זקוק להגדלת סדר הכוחות לנוכח התרחבות המשימות המבצעיות והעומס המתמשך על המשרתים, גם בשנה הרביעית ללחימה.

במהלך ביקור בתרגיל פיקודי בדרום אמר זמיר כי הצבא ימשיך לחזק את מרחבי ההגנה הקדמיים מול רצועת עזה, לפעול נגד בכירי חמאס ומחבלי 7 באוקטובר ולהיערך לתרחישי פתע. לדבריו, כל הסלמה משמעותית במצב הביטחוני תחייב בחינה מחודשת של תוכנית הפעילות לשנה הבאה.

התרגיל התקיים בפיקוד הדרום בהשתתפות מפקד הפיקוד, אלוף יניב עשור, ומפקדים בכירים נוספים. במסגרתו נבחנו תרחישי פתע במרחב הקו הצהוב וביישובי הנגב המערבי, ובהם פשיטות על מוצבים, חדירות מהאוויר, מהים ומהיבשה, איומים באמצעות רחפנים ואירועים מרובי נפגעים.

במהלך התרגיל קיים הרמטכ"ל הערכת מצב שבה הוצגו תמונת המצב המבצעית בגזרה, תוכניות הפעולה והיערכות הכוחות למשימות ההגנה השוטפות. "נמשיך לסכל איומים בהתהוותם ונמנע את התעצמות ארגוני הטרור - כחלק מהתפיסה נפעל לחזק את מרחבי ההגנה הקדמיים וצה"ל יאחוז ויגן מעומק שטח האויב בחזית היישובים", אמר. "אנחנו עוקבים אחר ההתפתחויות והאיומים בכל הזירות ונערכים בהתאם".

בהמשך עמד על לקחי מתקפת 7 באוקטובר ועל הצורך לשמר מוכנות גבוהה גם לאירועים שאינם תואמים את הערכות המודיעין והתוכניות המבצעיות. "אחד הלקחים המרכזיים של ה-7 באוקטובר הוא שעלינו להיות מוכנים להפתעה", הדגיש. "לכן, אנחנו ממשיכים לבחון את הנחות היסוד שלנו, לתרגל מצבים שונים ולבדוק את מוכנותנו גם כשהאירועים מתפתחים אחרת מכפי שצפינו".

לדבריו, האחריות המוטלת על הצבא היא להבטיח תגובה מהירה ויכולת הגנה על האזרחים גם כאשר אופי האיום משתנה.

במהלך הביקור קיים זמיר גם שיחה עם מפקדי חטיבות וגדודים בסדיר ובמילואים, בחן את מוכנות הכוחות למשימותיהם והביע הערכה לפעילותם המבצעית המתמשכת.

אחת הסוגיות המרכזיות שהעלה הרמטכ"ל הייתה היקף הכוחות הדרוש לצה"ל בשנה הקרובה והעומס המוטל על המשרתים. "בשבוע שעבר קיימנו דיון על גרף הפעילות לשנה הבאה וקיבלנו החלטות חשובות", אמר. "צה"ל זקוק להגדלת סדרי הכוחות על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים שהתרחבו באופן משמעותי. זוהי השנה הרביעית ללחימה, וגם לאחר הצעדים שאנו נוקטים במטרה להקל על העומס, הוא יימשך".

"נמשיך לפעול מתוך מחויבות עמוקה לאנשים שמשרתים את המדינה ומסכנים את חייהם, ונפעל להקל על אנשי המילואים, לתגמל אותם כראוי ולאפשר תקופות אימון וכשירות בסיסית לכוחות הסדירים ככל הניתן", סיכם.