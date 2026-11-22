מאות משתתפים הגיעו לאירועי שבת הארגון של סניף בני עקיבא אלומה, שציין השנה שש שנים להקמתו.

בין האירועים שנערכו במסגרת החגיגות היה גם סיום מסכת של לביא עופרי, חניך שבט מעלות. בנוסף הוקרן סרטון נוסטלגי שבו הופיעו תמונות של הורי החניכים והמדריכים מתקופתם כמדריכים בבני עקיבא.

סניף אלומה פועל גם כמסגרת חינוכית עבור ילדים ובני נוער מהיישובים הסמוכים רווחה וזבדיאל, המגיעים להשתתף בפעילותו. בסניף מדגישים את ערכי התורה, החיבור בין אנשים ואהבת ישראל, לצד מעורבות בחיי הקהילה.

קומונרית הסניף, שני רוזמרין, אמרה: "מרגש לראות איך סניף שהתחיל לפני שש שנים הפך לבית משמעותי עבור כל כך הרבה ילדים ובני נוער. מאחורי כל פעילות עומדים חניכים ומדריכים עם לב ענק ורצון לעשות טוב".

גם להורי החניכים היה חלק בהכנות לשבת הארגון. אדווה פרץ ושירה ניאזוב, מהנהגת ההורים, התייחסו לשיתוף הפעולה בין המשפחות, צוות הסניף והקהילה. "מאחורי שבת ארגון מוצלחת עומדות משפחות שלמות, צוות מסור וקהילה שיודעת להתגייס. לראות את הילדים גדלים, מובילים ומתחברים לערכים - זו הגאווה האמיתית שלנו".

דביר צנעני, חניך בסניף, סיפר על החוויה האישית שלו מהאירועים. "זו זכות גדולה להיות חלק מסניף אלומה. שבת הארגון הייתה חוויה מטורפת, עם חברים, השקעה ורגעים שלא שוכחים"