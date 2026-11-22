פלסר שר לזכר רבו יסמין עמר

הזמר והיוצר עמיחי פלסר הופיע במוצאי השבת באירוע מיוחד בתיאטרון ירושלים כהוקרה לחוות ביהודה ושומרון, לצד הרכב ג'עלה והזמר אביאל סולטן.

במהלך ההופעה עצר פלסר ושיתף את הקהל בסיפור אישי ומרגש על הולדת השיר "הולך תמים", שהפך מאז פרוץ המלחמה לשיר בעל משמעות מיוחדת עבור משפחות שכולות רבות.

פלסר ציין כי אמש (מוצ"ש) חל יום השנה הרביעי לפטירת רבו וגם שכנו, הרב מרדכי שטרנברג ז"ל, ראש ישיבת הר המור, וסיפר על הרגע שהוביל להלחנת השיר.

לדבריו, באחת ההזדמנויות שבהן הגיע לשבעה של הרב שטרנברג, נכנס הרב חיים שטיינר והקריא בפני אחיו הרב עמיאל שטרנברג את מזמור ט"ו בתהילים, הפותח במילים: "ה' מי יגור באהלך, מי ישכון בהר קדשך. הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו".

פלסר תיאר כיצד הגיב הרב שטרנברג לשמיעת הפסוקים. "אני זוכר את הרב, משמאלי, פורץ בבכי, ממש כמו ילד", סיפר בהתרגשות.

לדבריו, אותו רגע נחרת בזיכרונו, ובהמשך ניגש לפסנתר ומתוכו נולדה המנגינה של "הולך תמים".

פלסר הוסיף כי מאז פרוץ המלחמה קיבל השיר משמעות נוספת. "מאז תחילת המלחמה אני מקבל כל כמה זמן הודעות ממשפחות של הקדושים. הם באים ואומרים לי: 'תקשיב, עמיחי, זה נכתב על הבן שלנו, על אח שלנו'. אני קודם כול אומר להם שכל הקרדיט על המילים מגיע לדוד המלך".