לפעמים הסיפור כולו מתחיל ונגמר בשורה אחת בגיליון של חדר המיון: "כאבים בחזה, שוחרר במצב כללי טוב". מה שלא כתוב באותה שורה, איזו בדיקה נעשתה, מתי נמדדו המדדים בפעם האחרונה ומה נאמר למטופל לפני שיצא, עלול להכריע את התביעה אם יתברר שהשחרור היה מוקדם מדי.

למטופל ולמשפחה זה נראה כמו טופס שגרתי. לעורך דין שבודק תיק רשלנות רפואית, זו לעיתים הראיה החשובה ביותר.

מהאמבולנס לבית המשפט

עו"ד ד"ר ערן אגו, שותף מייסד של משרד עורך דין רשלנות רפואית אגו, בועז-גבאי , מכיר את הגיליון הרפואי משני הצדדים. לפני שעבר לעריכת דין הוא עבד שנים ברפואה הדחופה. הוא פרמדיק מוסמך מטעם משרד הבריאות, ושימש פרמדיק ארצי ומנהל מערך רפואי בחברה מובילה בתחום הרפואה הדחופה. היום הוא מייצג נפגעי רשלנות רפואית ובני משפחותיהם.

"כפרמדיק, כל פעולה שעשיתי נרשמה עם שעה: לחץ דם, דופק, תרופה, החלטה", הוא אומר. "כשאני פותח היום תיק רפואי, אני יודע איך גיליון תקין אמור להיראות, ולכן אני רואה מהר מה חסר בו."

בעבודה בשטח, דוח הטיפול משמש גם להעברת המטופל לצוות הבא: מה קרה, מה ניתן ומתי. העברת המידע בין צוותים, מהאמבולנס למיון ומשמרת למשמרת, היא אחת הנקודות שבהן פרטים נוטים להתפספס.

למה הגיליון הוא הראיה המרכזית

בתביעת רשלנות רפואית, התובע צריך להוכיח שהצוות סטה מהסטנדרט הרפואי המקובל, ושהסטייה הזו גרמה לנזק. התביעה מוגשת ככלל יחד עם חוות דעת של רופא מומחה, והמומחה בונה את חוות הדעת בעיקר מתוך הרשומה הרפואית. חוק זכויות החולה מחייב את המטפל לנהל רשומה רפואית שמתעדת את מהלך הטיפול, ולכן הרשומה היא הבסיס שעליו נבחן כל תיק. היא כוללת את סיכום הרופא, רישומי אחיות, תוצאות מעבדה, צילומים ותרשימי ניטור.

"בית המשפט לא היה בחדר המיון", מסביר עו"ד אגו. "הוא רואה רק את מה שנכתב. גיליון מפורט יכול להגן על רופא שעשה הכול נכון, וגיליון חסר עלול לפעול נגד בית החולים".

"נזק ראייתי": כשהשורה החסרה מעבירה את נטל ההוכחה

כאן נכנס כלל משפטי שמעט מטופלים מכירים. בפסיקה של בית המשפט העליון התגבשה דוקטרינת "הנזק הראייתי": כשחסר ברשומה תיעוד שהיה צריך להיות בה, החוסר נוגע לשאלה מרכזית בתיק והוא פוגע ביכולת של המטופל להוכיח את טענותיו, בית המשפט יכול להעביר את נטל ההוכחה בשאלה הזו אל בית החולים או קופת החולים. במצב כזה, הצד שלא תיעד הוא שצריך להוכיח שהטיפול היה תקין.

"ההיגיון פשוט", אומר עו"ד אגו. "מי שהיה אחראי לתעד לא יכול להרוויח מכך שלא תיעד".

ארבעת הפרטים שהוא בודק תחילה:

השעות המדויקות

מתי המטופל הגיע, מתי נבדק, מתי חזרו התוצאות ומתי הוחלט לשחרר אותו. בשבץ מוחי ובהתקף לב, הטיפול יעיל בעיקר בחלון זמן קצר, ולכן הפער בין השעות האלה הוא לא פעם לב התיק.

מדדים חוזרים לפני השחרור

מדידה אחת בזמן הקבלה לא מספרת מה קרה בשעות שאחריה. מדדים שנמדדו שוב לפני היציאה מראים אם המטופל היה יציב כשהשתחרר.

מה נשלל ועל סמך מה

רישום של "כאבים בחזה, שוחרר" שונה מאוד מרישום שמפרט אילו בדיקות נעשו, מה יצא בהן ואילו אבחנות נשללו. הפירוט מראה שהופעל שיקול דעת רפואי.

מה נאמר למטופל ביציאה

הנחיות ברורות מתי לחזור, למשל אם הכאב מתחזק או מופיע קוצר נשימה, הן חלק מהטיפול. כשהן לא תועדו, קשה לדעת בדיעבד אם ניתנו בכלל.

גם בחדר הלידה ובמחלקות

אותו עיקרון חל גם מחוץ למיון. בחדר הלידה, למשל, נבדקים בקפידה תרשים המוניטור של העובר והשעות שבהן התקבלו ההחלטות, במיוחד כשנדרש ניתוח קיסרי דחוף: כמה זמן עבר מרגע ההחלטה ועד הניתוח. במחלקות האשפוז נבדקים רישומי ההשגחה, מתן התרופות והעדכונים בין המשמרות.

"בכל מקום שיש בו החלטה רפואית, יש גם שעה שבה היא התקבלה", אומר עו"ד אגו. "לא פעם, התשובה לשאלה אם הייתה רשלנות נמצאת בפער שבין שתי שעות".

מה משפחות יכולות לעשות כבר היום

● לבקש את התיק הרפואי המלא. חוק זכויות החולה מעגן את זכותו של מטופל לקבל מידע מהרשומה הרפואית שלו.

● לרשום מוקדם ככל האפשר את השעות, את שמות אנשי הצוות ואת מה שנאמר בכל שלב. רישום שנעשה סמוך לאירוע אמין הרבה יותר מזיכרון של שנה אחר כך.

● לשמור את מכתב השחרור, את תוצאות הבדיקות ואת הקבלות על ההוצאות.

● לפנות לבדיקה מקצועית בזמן. תקופת ההתיישנות בתביעת רשלנות רפואית היא ככלל 7 שנים, אבל איסוף המסמכים והכנת חוות הדעת לוקחים חודשים.

"בחדר המיון אף אחד לא חושב על הגיליון, וזה טבעי", מסכם עו"ד אגו. "אבל אם משהו השתבש, הגיליון הוא מה שיספר את הסיפור. כדאי לדעת מה אמור להיות כתוב בו".