כאשר חושבים על עיצוב הסלון, רוב תשומת הלב מופנית בדרך כלל לספה, לטלוויזיה ולבחירת הצבעים המרכזיים. אולם יש פריט נוסף שמשפיע באופן משמעותי על המראה הכללי של החלל - שולחן הסלון.

שולחן הסלון הוא אחד הרהיטים השימושיים ביותר בבית. הוא משמש להנחת כוסות, ספרים, שלטים ופריטים דקורטיביים, אך במקביל הוא גם יוצר נקודת עניין מרכזית שמחברת בין הספה, הכורסאות ושאר האלמנטים בחדר.

שולחן סלון עגול או מלבני - מה מתאים לכם?

אחת ההחלטות הראשונות בבחירת שולחן סלון היא צורתו. שולחן עגול יכול להתאים לחללים שבהם רוצים ליצור תחושה זורמת ורכה יותר. הוא גם מאפשר תנועה נוחה סביבו, במיוחד כאשר יש ילדים בבית או כאשר הסלון אינו גדול במיוחד.

שולחן מלבני, לעומת זאת, מתאים במיוחד לספות ארוכות ולחללים רחבים. הוא מאפשר שטח שימושי גדול יותר ויכול להעניק לסלון מראה מסודר ומאוזן.

אפשרות נוספת היא בחירת סט שולחנות סלון המורכב משני שולחנות או יותר בגדלים שונים. פתרון כזה מאפשר גמישות במיקום השולחנות ויוצר עניין עיצובי נוסף.

חומרי גלם שמשפיעים על האווירה

החומר שממנו עשוי השולחן משפיע לא רק על המראה שלו, אלא גם על האופן שבו הוא משתלב בסלון.

שולחנות בגימור עץ או בגווני אגוז יכולים להוסיף חמימות לחלל. שולחנות בעלי מראה דמוי שיש מעניקים תחושה אלגנטית ומודרנית, ואילו שילוב של מתכת וגוונים כהים יכול להתאים לעיצוב אורבני ועכשווי.

חשוב להתאים את השולחן לריהוט הקיים ולא לבחור אותו כפריט מנותק. לדוגמה, בסלון שבו יש ספה בגוון בהיר, ניתן לשלב שולחן בגוון עץ טבעי או בגימור כהה ליצירת ניגודיות מעניינת.

איך בוחרים את המידות הנכונות?

גם השולחן היפה ביותר לא יהיה בחירה מוצלחת אם הוא אינו מתאים למידות הסלון. שולחן גדול מדי עלול להקשות על המעבר בחדר, ואילו שולחן קטן מדי עלול להיראות לא פרופורציונלי ביחס לספה.

לפני הרכישה מומלץ למדוד את השטח המיועד לשולחן ולהשאיר מרווח נוח לתנועה מסביבו. כדאי להתייחס גם לגובה השולחן ולוודא שהוא מתאים לגובה המושב של הספה.

בנוסף, כדאי לחשוב על אופי השימוש: האם השולחן מיועד בעיקר לאירוח? האם מניחים עליו חפצים רבים במהלך היום? האם חשוב שיהיה קל לניקוי? התשובות לשאלות האלה יסייעו לצמצם את האפשרויות.

שולחנות סלון בעיצובים שונים ב-HOME-ID

באתר HOME-ID ניתן למצוא מגוון שולחנות סלון מעוצבים , הכוללים דגמים בצורות, בגימורים ובסגנונות שונים.

בין האפשרויות המוצעות ניתן להתרשם משולחנות בגווני עץ ואגוז, דגמים במראה טרוונטין, שולחנות מודרניים וסטים של שולחנות סלון.

למי שמעוניין ליצור מראה עשיר ומעניין יותר, מומלץ להכיר גם את קטגוריית שולחנות הצד , שיכולים להשלים את אזור הישיבה ולספק משטח שימושי נוסף.

אפשר לשלב את השולחן גם עם פריטי ריהוט משלים לבית כדי ליצור מראה אחיד ומוקפד.

בסופו של דבר, שולחן סלון מוצלח הוא כזה שמשלב בין שימושיות לעיצוב. הוא צריך להתאים למידות החלל, לסגנון הריהוט ולאורח החיים של בני הבית. בחירה נכונה יכולה להפוך את אזור הישיבה לנעים, מזמין ומעוצב הרבה יותר.