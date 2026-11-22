כשבוחרים ספק חשמל, השאלה הראשונה היא בדרך כלל: איזו מחברות החשמל הפרטיות נותנת את ההנחה הכי גבוהה? אבל הנחה גבוהה שווה כסף רק אם היא חלה בשעות שבהן הבית שלכם באמת צורך חשמל. ואת השעות האלה לא צריך לנחש: בבית עם מונה חכם, הן כבר מתועדות.

ב-EasySwitch (איזי סוויץ'), אתר ישראלי חינמי להשוואת ספקים ובדיקת חיסכון בחשמל ובשאר חשבונות הבית, ניתחו את נתוני הצריכה של אלפי בתים עם מונה חכם.

בקצרה: איזה ספק חשמל משתלם לכם תלוי בשעות שבהן הבית צורך חשמל, ולא באחוז שבפרסומת. מונה חכם מתעד את השעות האלה, ולפי הניתוח של EasySwitch, ברוב הבתים, בערך שניים מכל שלושה, דווקא הנחה קבועה, למשל של 6%, משתלמת יותר ממסלול שעות של 20%. בבית שלכם התשובה יכולה להיות אחרת.

מה ההבדל בין מונה חשמל חכם למונה רגיל?

מונה רגיל סופר כמה חשמל הבית צרך בין קריאה לקריאה. מונה חכם רושם את הצריכה בכל רבע שעה ומשדר אותה לחברת החשמל, בלי שמישהו יגיע לקרוא אותו. לכן רק בבית עם מונה חכם אפשר לבחור מסלול שעות, שבו ההנחה חלה בשעות מסוימות בלבד, ביום או בלילה. לפי התכנון של רשות החשמל, המונים החכמים אמורים להגיע לכל הבתים עד סוף 2028. לא בטוחים איזה מונה יש אצלכם? אפשר לבדוק ב כלי לאיתור מונה חכם של EasySwitch.

האם מסלול חשמל לפי שעות באמת חוסך כסף?

זה תלוי בבית. אצל ספקי החשמל הפרטיים יש שני סוגי מסלולים: הנחה קבועה, שחלה בכל שעה, ומסלול שעות (למשל יום או לילה), שבו ההנחה גבוהה יותר אבל חלה רק בחלק מהשעות, ובדרך כלל רק בימים ראשון עד חמישי. לדוגמה, כדי שמסלול שעות של 20% ינצח הנחה קבועה של 6%, לפחות כ-30% מהחשמל של הבית צריך להיצרך בשעות ההנחה. למשל, במשפחה שמבשלת לשבת ומשאירה פלטה דולקת ומזגן על שעון שבת, חלק ניכר מהצריכה היא בשישי ובשבת, ובימים האלה רוב מסלולי השעות לא נותנים הנחה.

מה מראים הנתונים של אלפי מונים חכמים

ב ניתוח של EasySwitch מ-2026, החישוב נעשה על נתוני הצריכה שהמונה עצמו תיעד, ולא על הערכה. בבית ממוצע, כשליש מהחשמל נצרך בערב, מ-17:00 עד 23:00. בשעות האלה אף אחד מהמסלולים שנבדקו לא נותן הנחה של 20% ומעלה. זו אחת הסיבות לכך שברוב הבתים ההנחה הקבועה יוצאת משתלמת יותר. רק בבית אחד מכל שלושה מסלול השעות מנצח. "המונה כבר יודע את התשובה, רק שאף אחד לא שואל אותו," אומרים ב-EasySwitch.

כמה שווה כל מסלול בשקלים

לפי חישוב של EasySwitch (נובמבר 2026), בבית שמשלם כ-2,100 ₪ לחודשיים על צריכת החשמל, הנחה קבועה של 6% שווה כ-755 ₪ בשנה. אם המונה מראה ש-30% מהחשמל נצרכים בשעות ההנחה, מסלול השעות של 20% חוסך אותו סכום. אם הוא מראה 40%, למשל כשעובדים מהבית, מסלול השעות שווה כבר כ-1,010 ₪ בשנה. הבדיקה החינמית ב- EasySwitch עושה את החשבון הזה על הנתונים של הבית שלכם.

גרפיקה: EasySwitch (איזי סוויץ'). מה המונה מראה: כמה חוסכת הנחה של 20% בחשמל לעומת הנחה קבועה

האם צריך מונה חכם כדי לעבור ספק חשמל?

לא! מאז יולי 2024 אפשר לעבור לספק חשמל פרטי גם בלי מונה חכם, כל עוד המונה אינו מונה תשלום מראש. בבית כזה בוחרים הנחה קבועה, שחלה בכל השעות, וצריך למסור לספק קריאת מונה אחת בזמן המעבר. ולפי הניתוח של EasySwitch, גם ברוב הבתים עם מונה חכם ההנחה הקבועה היא המשתלמת יותר.

ומה לגבי האינטרנט והטלוויזיה?

ב-EasySwitch ראו שגם באינטרנט ובטלוויזיה המספר בפרסומת הוא לא הסיפור כולו: ברוב החבילות שבהשוואה של האתר, המחיר עולה כשהמבצע נגמר. מי שרוצה לבדוק את כל החשבונות בבת אחת יכול להיעזר בבילי, צ'אט הבינה המלאכותית של האתר: מספרים לו כמה משלמים, או שולחים לו צילום של החשבון, והוא מראה כמה אפשר לחסוך.

איך רואים כמה הבית שלכם יחסוך

נכנסים ל-easyswitch.co.il: האתר אוטומטית מקבל את נתוני הצריכה שלכם באישורכם, ותוך 30 שניות רואים כמה תחסכו בשנה, בשקלים. בבית עם מונה חכם החישוב נעשה גם לפי השעות. הבדיקה חינמית ולא מחייבת: מקבלים את התוצאה, ורק אז מחליטים אם להתקדם. ולא צריך לדעת מראש איזה מונה יש לכם: זה עובד גם עם מונה רגיל וגם עם מונה חכם.

ואם תחליטו לעבור, האתר עוזר גם בזה: הוא שולח לכם בוואטסאפ את סיכום הבדיקה ומחבר אתכם לנציג של הספק, ככה שתוכלו להשלים את המעבר במהירות ובלי כאבי ראש מיותרים.

הנחה קבועה או מסלול שעות: מה ישתלם יותר בבית שלכם? רואים את התשובה בחינם ב- easyswitch.co.il , תוך 30 שניות.

הנתונים נכונים לנובמבר 2026.