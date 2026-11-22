תקלה טכנית במערכת האוטומטית לחישובי משקל ואיזון של חברת התעופה האמריקנית דלתא גורמת היום (ראשון) לעיכובים משמעותיים בטיסות החברה ברחבי ארצות הברית.

רשות התעופה הפדרלית האמריקנית (FAA) דיווחה על שיבושים בהמראות מנמל התעופה הבינלאומי הרטספילד-ג'קסון באטלנטה, בעוד צוותי החברה פועלים להשבת המערכת לתפקוד תקין.

מדלתא נמסר כי התקלה משפיעה על המערכת האוטומטית המשמשת לחישוב משקל המטוסים ואיזונם לקראת המראה. בשלב זה החברה נעזרת בחישובים ידניים כפתרון חלופי, במטרה לאפשר את המשך פעילות הטיסות תוך שמירה על בטיחותן.

בחברה ציינו כי הם משתמשים ב"פתרונות עוקפים ידניים כדי להוציא טיסות בבטחה", והוסיפו: "אנו מודים ללקוחותינו על סבלנותם ולאנשינו על מקצועיותם".

התקלה הנוכחית מתרחשת ימים ספורים לאחר שיבוש נרחב במיוחד בתעופה האמריקנית. בשבוע שעבר הורתה רשות התעופה הפדרלית על עצירת ההמראות מכל נמלי התעופה בארצות הברית בעקבות תקלת תקשורת.

ההוראה נותרה בתוקף במשך יותר מארבע שעות, ובמהלך האירוע בוטלו כ-4,000 טיסות וכ-10,000 טיסות נוספות נדחו.

קודם לאותו אירוע, הפעם האחרונה שבה הורתה רשות התעופה האמריקנית על עצירת המראות בכל רחבי המדינה הייתה ב-11 בינואר 2023, בעקבות השבתת מערכת NOTAM, שבאמצעותה מועברות לטייסים הודעות בטיחות חיוניות.

באותו מקרה הושהו ההמראות בסביבות השעה 07:15 לפי שעון החוף המזרחי, וחודשו בשעה 09:07 לאחר שנבדקה יציבות המערכת.

בבדיקה ראשונית של התקלה משנת 2023 נמצא כי עובדי קבלן מחקו בטעות קבצים במהלך ניסיון לתקן בעיית סנכרון בין מסד הנתונים הראשי למערכת הגיבוי.

לפי סוכנות הידיעות רויטרס, האירוע בשבוע שעבר היה הפעם השנייה מאז פיגועי 11 בספטמבר 2001 שבה הוטלה עצירת המראות כלל-ארצית בארצות הברית.