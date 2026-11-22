"הם נכנסים בשערי הבא"ח חוששים ומתלבטים, ויוצאים מאוד נחושים, בעלי אחריות גדולה ויכולת הסתגלות חברתית". כך מתאר סא"ל א', מפקד בסיס האימונים של חטיבת החילוץ וההצלה בפיקוד העורף, את השינוי שעוברים הלוחמים החדשים במהלך שבעת חודשי הכשרתם.

לרגל גיוס המחזור החדש לחטיבה, הוא מספר בריאיון לערוץ 7 על המסלול המשלב הכשרה קרבית עם יכולות חילוץ והצלת חיים, ועל האחריות הכרוכה בהכנת הלוחמים למשימותיהם.

לדבריו, ייחודה של ההכשרה הוא בשילוב בין שני תחומים מבצעיים שונים: לחימה והגנה על ביטחון המדינה מצד אחד, ויכולת לפעול בזירות הרס ולחלץ לכודים מצד שני.

"אנחנו מכשירים לוחמים שיודעים גם לחלץ", הוא מסביר. "ביום-יום אנחנו נמצאים בתעסוקות מבצעיות בכל רחבי המדינה, וזה שווה ערך לכל החטיבות".

לדבריו, לוחמי החטיבה נדרשים לעמוד במשימות מבצעיות בדומה ללוחמי חטיבות אחרות, ובמקביל להחזיק במיומנויות ייחודיות הנדרשות בעת קריסת מבנים ובאירועי חילוץ מורכבים. המשימות הללו עשויות להתבצע בשטח ישראל, בזירות הלחימה וגם מחוץ לגבולות המדינה.

"אנחנו לומדים גם להתמודד עם מחבלים וגם להציל חיים", הוא אומר.

המחזור החדש כולל חמש פלוגות, שיחלו במסלול הכשרה אינטנסיבי שנועד להכין אותן למגוון המשימות של חטיבת החילוץ. סא"ל א' מדגיש כי מדובר בחטיבה מעורבת, שבה משרתים לוחמים ולוחמות, וכי אופייה הייחודי מחייב הכשרה המשלבת יכולות לחימה עם מיומנויות מקצועיות נוספות.

לדבריו, ההכשרה נועדה להקנות למתגייסים לא רק ידע ומיומנויות, אלא גם חוסן אישי, יכולת התמודדות עם מצבי לחץ ואחריות כלפי חבריהם למשימה.

"מסלול ההכשרה מאוד מפרך, אינטנסיבי ומשמעותי, ומאפשר לנו להביא למדינת ישראל לוחמים חזקים ואיתנים שיודעים לעמוד בכל משימה", הוא אומר.

אלא שמבחינתו של סא"ל א', לצד הכשירות המבצעית עומד גם התהליך האישי שעובר כל מתגייס. הוא מספר כי לקראת הגיוס שוחח עם הורי החיילים והסביר להם מה צפוי לילדיהם במהלך החודשים הקרובים.

"עשיתי שיחה להורים של המתגייסים ואמרתי להם שמדובר בשבעה חודשים שמשנים את האדם", הוא מספר.

השינוי, לדבריו, מתחיל ביכולת הפיזית, אך אינו מסתיים בה. המתגייסים מגיעים לבסיס כשהם עדיין מתמודדים עם חוסר ודאות וחששות מפני השירות הצבאי, ובמהלך ההכשרה נדרשים לפתח עצמאות, משמעת, יכולת הסתגלות חברתית ותחושת אחריות.

"קודם כול משתנה הצורה שלו פיזית, הוא הופך חזק יותר", הוא אומר. "אנחנו רואים אנשים שנכנסים בשערי הבא"ח חוששים ומתלבטים, והם יוצאים מאוד נחושים, בעלי אחריות גדולה ויכולת הסתגלות חברתית".

סא"ל א' מתאר את יום הגיוס כאחד הרגעים המרגשים בתפקידו. עבורו, המפגש עם ההורים המגיעים ללוות את ילדיהם לתחילת השירות ממחיש את גודל האחריות המוטלת על המפקדים. "זו התרגשות מדהימה. בסוף אתה מבין שיש כאן משימה ערכית ולאומית להגן על מדינת ישראל, ואתה רואה הורים שמשחררים את ילדיהם למקום שיש בו סיכון. זה ערך מאוד משמעותי וייחודי לצה"ל. זה מעורר השתאות והערצה".

לדבריו, אחת המטרות המרכזיות שלו היא להבטיח שהלוחמים החדשים יהיו מסוגלים להתמודד עם מצבים מורכבים, גם כאשר המשימה נראית קשה או ממושכת במיוחד.

אחד המסרים שהוא מבקש להעביר למתגייסים הוא החשיבות של ביצוע המשימה עד תום, תוך הקפדה על החוק ועל ההנחיות המבצעיות.

"אין משימה שלא מבצעים. גם אם אתה חושב שהיא קטנה או לא הגיונית, תבצע את המשימה עד הסוף", הוא אומר, ומדגיש כי הדברים מתייחסים למשימות חוקיות בלבד.

לדבריו, ההבחנה הזאת חשובה במיוחד משום שבמהלך פעילות מבצעית לוחמים עשויים למצוא את עצמם מול דילמות מורכבות, המחייבות שיקול דעת לצד נחישות בביצוע המשימה. "לפעמים יש משימות שדורשות הרבה התמדה, עבודה סיזיפית וחוסן", הוא אומר. "היכולת לגדל את הלוחמים שיעמדו בכל משימה בצורה הטובה ביותר היא אחד הדברים הכי חשובים".

לדבריו, חלק מתכליתה של ההכשרה הוא להביא את המתגייסים למצבים שבהם הם נדרשים להתמודד עם קושי פיזי ומנטלי, כדי שיגלו את יכולותיהם וילמדו לפעול גם תחת עומס. "מסלול ההכשרה מאתגר. הוא מביא אותך לנקודות קיצון כדי להראות לך שאתה יכול לעמוד בכל משימה ולעשות אותה על הצד הטוב ביותר", הוא מסביר.

לצד בניית החוסן האישי, סא"ל א' מדגיש כי אין תחליף לרמה מקצועית גבוהה. מבחינתו, הצלחת ההכשרה תימדד ביכולתם של הלוחמים להתמודד עם האיומים שיפגשו בשירותם, בין אם במשימת לחימה ובין אם בחילוץ אדם שנלכד תחת הריסות. "אנחנו גם מוודאים שהרמה המקצועית תהיה הכי גבוהה", הוא אומר. "ניצחון של כוחותינו או חילוץ לכוד מתוך ההריסות".

לדבריו, שבעת חודשי ההכשרה של המחזור החדש נועדו להקנות ללוחמים וללוחמות את הכלים הנדרשים לשתי המשימות, ולפתח את האחריות והחוסן שיאפשרו להם לבצע אותן בתנאים מבצעיים מורכבים.