עשרות אחים ואחיות שכולים פנו לח"כ אליסף פרץ ממפלגת "ישר" בדרישה שלא לתמוך בהקמת ממשלה שתישען על המפלגות הערביות.

במכתב ששלחו אליו קראו לפרץ להצביע נגד ממשלה כזו ולעמוד בהתחייבויותיו הציבוריות, אך הדגישו כי הם מצפים ממנו להישאר חבר כנסת ולפעול מתוך המשכן נגד הקמתה.

"אנו, אחים ואחיות שכולים לחיילים ואזרחים שנפלו במלחמות ישראל ובפעולות האיבה, פונים אליך בדרישה ברורה: אל תיתן את ידך להקמת ממשלה הנשענת על המפלגות הערביות", כתבו.

בהמשך התייחסו לפעילותו הציבורית של פרץ ולמחויבותו למורשת הנופלים. "כמי שאיבד בעצמו שני אחים במלחמות ישראל וכמי שבמשך שנים היה סמל למורשת של גבורה בהרצאות לנוער ובדאגה לאחים השכולים, אתה מכיר היטב את המחיר הכבד שמשלמות המשפחות ואת משמעותה של האחריות הלאומית כלפי הנופלים ומורשתם".

לדבריהם, "לא יעלה על הדעת שממשלה בישראל תישען על מפלגות שאינן שותפות למחויבות לביטחון המדינה ולערכיה, שחבריה אינם מסוגלים לגנות את הטרור וחלקם אף תומכים בו ובמחבלים שבכלא. דווקא ממך אנו מצפים לגלות עמידה איתנה ולא לתת לכך יד. זו אינה המורשת של אחינו הגיבורים. כחבר במפלגת 'ישר!', אנו קוראים לך לנהוג ביושר אמיתי, להיות נאמן לערכים ולציבור שבשמו נבחרת, ולהצהיר באופן חד משמעי שלא תהיה שותף לממשלה שתלויה במפלגות הערביות".

לצד הדרישה להתנגד להקמת הממשלה, הבהירו החותמים כי אינם קוראים לפרץ להתפטר מהכנסת. "יש רגעים שבהם נדרשת אמירה ערכית וציבורית, וזהו אחד מהם. עליך להצביע נגד ממשלה שכזו, ולפעול נגדה מתוך הכנסת. אנו סומכים עליך שתהיה נאמן לערכיך ותעמוד על הבטחותיך".