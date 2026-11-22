התקדמות נרשמה ביממה האחרונה במגעים בין גורמים בכירים במפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט לבין יהדות התורה, במסגרת הניסיונות להגיע להסכמות על חוק הגיוס ולהקים ממשלה חדשה.

על פי דיווח בחדשות 12, הצדדים קיימו פגישות שהוגדרו בידי צוותי המשא ומתן כמשמעותיות, אך בשלב זה עדיין לא הגיעו לשלב של החלפת טיוטות להסכם.

גורמים בדגל התורה אישרו כי חלה התקדמות בדיונים, אך הבהירו כי הדרך להסכמות עדיין ארוכה.

במוקד השיחות עומדת סוגיית גיוס החרדים, לאחר שהמתווה הקודם שהציג איזנקוט נדחה בידי הרבנים לנדו והירש, מבכירי ההנהגה הרבנית של הציבור החרדי-ליטאי.

המתווה שנפסל כלל הצעה להעניק פטור משירות צבאי לחרדים לומדי תורה בשיעור של 3% ממחזור הגיוס הכללי. על פי הדיווח, איזנקוט צפוי להציג השבוע בפני נציגי הציבור החרדי מתווה מעודכן, שיכלול שינוי במספר החרדים שיוכלו לקבל פטור מגיוס.

בשלב הנוכחי מתנהלים המגעים מול יהדות התורה בלבד, ולא מול ש"ס. גם אם השיחות יבשילו להסכמות, עדיין תעמוד בפני איזנקוט שאלת הרוב הדרוש להקמת ממשלה.

במקביל לשיחות עם יהדות התורה, קיימו היום (ראשון) צוותי המשא ומתן של ישר והליכוד פגישה שנמשכה כארבע שעות במלון בהרצליה.

במהלך הפגישה דנו נציגי שתי המפלגות ברפורמה המשפטית, בהקמת ועדת חקירה ובחוק הגיוס. סוגיית הרוטציה בראשות הממשלה לא עלתה לדיון.

אחת המחלוקות שהתעוררו בשיחות נגעה להשתתפותו של יו"ר עוצמה יהודית, איתמר בן גביר, בממשלה העתידית. נציגי ישר דרשו כי בן גביר לא יהיה חלק מהממשלה, אך בליכוד לא הסכימו להתחייב לכך מראש.

סוגיית הגיוס עלתה היום גם בהתייחסותו של הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, לצורכי כוח האדם של צה"ל. במהלך ביקור בפיקוד הדרום הזהיר זמיר כי הצבא זקוק להגדלת סדר הכוחות לנוכח התרחבות המשימות המבצעיות והעומס המתמשך על המשרתים.

"צה"ל זקוק להגדלת סדרי הכוחות על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים שהתרחבו באופן משמעותי", אמר הרמטכ"ל. "זוהי השנה הרביעית ללחימה, וגם לאחר הצעדים שאנו נוקטים כדי להקל על העומס, הוא יימשך".

זמיר הוסיף כי צה"ל ימשיך לפעול להקלת העומס על אנשי המילואים, לתגמולם ולאפשר לכוחות הסדירים תקופות אימון לשמירה על כשירותם.

לצד זאת הבהיר כי תוכניות הפעילות לשנה הקרובה כפופות להתפתחויות הביטחוניות: "כל שינוי משמעותי או הסלמה רחבה במציאות הביטחונית, שיחייבו הפעלת כוחות נוספים, יצריכו תכנון מחודש של הגרף".