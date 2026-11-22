תוכניות להקמת 1,515 יחידות דיור ביהודה ושומרון צפויות להתקדם במוסדות התכנון, במסגרת מהלך שמוביל שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ'.

במועצה המקומית קרני שומרון תקודם להפקדה תוכנית להקמת 436 יחידות דיור בשכונה חדשה. נוסף על כך מתוכננת הקמת מתחם דיור מוגן, שיכלול 250 יחידות דיור וירחיב את שירותי הדיור המיועדים לאוכלוסייה המבוגרת ביישוב ובסביבתו.

ביישוב חרשה שבמועצה האזורית בנימין תקודם למתן תוקף תוכנית הכוללת 637 יחידות דיור. התוכנית מצטרפת לתוכנית נוספת שאושרה ביישוב, כך שהיקף הבנייה המקודמת בחרשה במסגרת שתי התוכניות יעמוד על יותר מ-900 יחידות דיור.

גם ביישוב עץ אפרים צפויה להתקדם תוכנית למתן תוקף, בהיקף של 192 יחידות דיור. על פי הגורמים המקדמים, הביקוש למגורים ביישוב גבוה מהיצע הדירות הקיים, והתוכנית נועדה לתת מענה למשפחות המבקשות להצטרף אליו.

השר סמוטריץ' הדגיש כי "קידום התכניות החשובות הללו הן בשורה גדולה מאוד להתיישבות. אבל בעיני הסיפור המיוחד בתכניות האלו, זה הדיור המוגן בקרני שומרון. יהודה ושומרון כבר לא החצר האחורית של מדינת ישראל, יהודה ושומרון הם לב הארץ והמדינה, מקום עם למעלה מחצי מיליון תושבים אהובים ומסורים, שכחלק מהמהפכה שזכינו להוביל ב"ה, מקבלים את כל השירותים הנדרשים, כמו בכל מקום אחר במדינת ישראל".

לדבריו, "מול מי שמשתף פעולה עם תומכי טרור ורוצה להקים מדינה פלסטינית, אנחנו מבצרים ומחזקים את ההתיישבות. נמשיך להוביל תנופת בנייה והסדרה רחבה כי הארץ הזו שייכת לנו, ככה פשוט".