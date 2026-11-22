הילד שרץ הביתה לפני שבת ריגש מדינה שלמה - והחזיר גם את אמו לשמירת שבת

רפאל חיים דבי, הילד בן התשע שריגש את הרשת לאחר שתועד רץ לצד כביש כדי להימנע מנסיעה בשבת, מספר בריאיון לערוץ 7 על התגובות שקיבל מחבריו בבית הספר. אמו, לירון, חושפת כי בעקבות המעשה של בנה החליטה גם היא לשוב ולשמור שבת.

הסיפור החל ביום שישי לפני שבוע, כאשר רפאל חזר מאימון כדורגל ברכבה של דודתו. כשהבחין כי השבת עומדת להיכנס, ביקש ממנה לעצור את הרכב ולאפשר לו להמשיך לביתו ברגל.

בתיעוד שצילמה הדודה נראה רפאל רץ לאורך שולי הכביש, סמוך לגדר הבטיחות, בדרכו הביתה. הסרטון הופץ ברשתות החברתיות ועורר תגובות רבות, ואף הגיע לרב יגאל כהן, שאירח את הילד בשיעורו השבועי.

בשיחה עם ערוץ 7 סיפרה האם לירון כי המשפחה החלה לשמור שבת בעקבות אירועי שבעה באוקטובר, כשרפאל היה בן שש. בהמשך היא עצמה הפסיקה לשמור שבת, אך בעלה ורפאל המשיכו להקפיד על כך.

לדבריה, אימון הכדורגל של בנה הוזז לשעה סמוכה לכניסת השבת, וכאשר היה בדרכו הביתה החל לחשוש שלא יספיק להגיע בזמן.

"הוא כבר היה בלחץ. הוא לא היה מוכן לנסוע עוד שנייה באוטו. הוא אמר לה 'תעצרי את האוטו עכשיו, אני יורד מהאוטו, אני לא נוסע, אני יורד'. אז הוא פשוט ירד והמשיך ברגל כי הוא לא מוכן לחלל את השבת", סיפרה.

האם ציינה כי ניסתה להרגיע את בנה ולהסביר לו שנותר עוד זמן עד כניסת השבת, אך הוא היה משוכנע שהשבת כבר נכנסה והתעקש להמשיך ברגל. לדבריה, המרחק שנותר לביתו היה כעשר דקות עד רבע שעה הליכה.

לירון הוסיפה כי אין זו הפעם הראשונה שבנה מגלה נחישות בכל הנוגע לשמירת השבת. היא סיפרה כי באחת השבתות בקיץ, כאשר הציעה לו להצטרף אליה ואל אחיו לבריכה, הוא סירב והעדיף ללכת לבית הכנסת.

אחד הרגעים המרגשים בריאיון הגיע כאשר לירון סיפרה על ההשפעה שהייתה למעשה של בנה גם עליה. "זה מרגש, זה מרגש. אני בזכותו שמרתי את השבת הזאתי", אמרה.

לדבריה, המשפחה כלל לא ציפתה שהסרטון יזכה לחשיפה כה גדולה. בעקבות פרסומו החלו להגיע אליה הודעות רבות מאנשים שסיפרו כי המעשה של רפאל חיזק אותם בשמירת השבת.

"קיבלתי אלפי הודעות ששומרים בגללו שבת. וזה ריגש אותי כל כך ואמרתי אז למה שאני לא אמשיך לשמור איתו? אז גם אני שמרתי איתו", סיפרה.

גם רפאל עצמו הצטרף לשיחה וסיפר על קבלת הפנים שחיכתה לו בבית הספר לאחר פרסום הסרטון.

"קודם כל כשנכנסתי לכיתה הם מחאו לי כפיים", סיפר. לדבריו, בהמשך הוקרן הסרטון בפני תלמידים מכיתות נוספות, שגם הם הריעו לו.

אמו הוסיפה כי מנהלת בית הספר והמורות התרגשו מהסיפור, ארגנו כינוס מיוחד והקרינו את התיעוד בפני התלמידים.

לקראת סיום הריאיון נשאלה לירון מהו הסוד בגידול ילד בעל עקרונות כה חזקים. היא סיפרה כי רפאל נולד ביום הכיפורים, שחל באותה שנה בשבת, והוסיפה בהתרגשות: "יש לו נשמה של צדיק, אני לא יודעת מה עשיתי".